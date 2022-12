Plaza Rural cerró el año con un muy buen remate

Plaza Rural cerró su actividad para el 2022 con su venta 260 desde el Hotel Cottage en Carrasco y una colocación de más de 10 mil vacunos, lo que representó el 90%de ventas. «Terminamos el año con mucha satisfacción y conformidad, cerrando el 2022 con dos actividades de ventas prácticamente jun-tas, el viernes junto a la Soc. de Criadores de Hereford en Punta del Este, una iniciativa que pensamos seguir desarrollando y que se vaya afirmando a futuro como es

el Plaza Hereford, y el miércoles y jueves con una oferta muy interesante, más que por el volumen, por la excelente calidad de los ganados. Ven-tas que se desarrollaron con valores adecuados al momento pero con mucha puja y buena fluidez en la concreción de los negocios» destacó Carlos de Freitas, presidente de Plaza Rural.

VALORES PROMEDIOS

Terneros -140 kg. U$S 3,06 (17,8%); Terneros -180 kg. U$S 2,47 (-6,7%); terneros +180 kg. U$S 2,28 (1,2%); terneros U$S 2,36 (1,5%); terneros/as U$S 2,07 (-5,7%); novillos 1 a 2 años U$S 2,07 (-3,2%); novillos 2 a 3 años U$S 1,96 (-5,9%); novillos + 3 años U$S 1,92 (-5,2%); vacas invernada U$S 1,66 (-5,0%); terneras U$S 2,05 (-5,7%); vaquillonas 1 a 2 años U$S 1,96 (-8,2%); vaquillonas + 2 años U$S 1,79 (-17,6%); vientres preñados U$S 704,27 (-18,6%); vientres entorados U$S 714,00 (6,2%) y piezas de cría U$S 438,74 (-8,6%). La próxima actividad de Plaza Rural será el 1° y 2 de febrero, en su edición 261.