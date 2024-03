PLAZA RURAL ARRANCÓ MARZO CON EL 95% DE VENTAS

Este viernes, Plaza Rural cerró su actividad 282 que comenzó el día anterior concretando una colocación total del 95,11% unos 16.535 vacunos y el 100% de los lanares, unos 4.653 ovinos. La edición sumó además la venta especial Plaza Angus desde el Centro de Convenciones de Punta del Este. De esta manera el consorcio logró la colocación de 31.674 vacunos en sus tres actividades generadas en el último mes.

Se cerró febrero con una muy buena colocación, premiando de alguna manera los muy buenos ganados en un mes que Plaza Rural generó muchísima actividad y con un alto porcentaje de ventas, lo que nos deja muy conformes, acompañando el dinamismo que se observa en el mercado, que es muy positivo para todas las partes, destacó Mauricio Digénova integrante de Zambrano & Cía. Agregó además que en esta última edición del consorcio, la alegría y la conformidad también fueron de la mano de la colocación total de los lanares en las diferentes categorías, con muy buenos valores, sobre todo teniendo en cuenta la abultada oferta que había. También dijo Digénova, que es bueno resaltar que no solo se definió un solo destino para la oferta, sino que además de operar el abasto, también varios criadores apostaron a comprar lanares lo que es muy importante.

En referencia a los vacunos, manifestó que Plaza Rural contó con una muy buena oferta de ganados de mucha calidad, con la «vedette» en este último remate de la categoría de terneros que encontró muy buenos valores y un crecimiento de las referencias del orden del 20%, con terneros livianos pero también con terneros por encima de los 180 kilos que superaron los 3,00 dólares por kilo. «Siempre enfatizamos que invertir en un reproductor en la zafra, en apostar a la genética se premia, no es un slogan, lo bueno se busca y se paga y quedó demostrado una vez más en Plaza Rural. En el resto de las categorías de ganados formados y en la cría también se observó muy buena demanda y dinamismo en el mercado donde en algunos casos hasta quedó gente sin poder comprar, sin ganados, sostuvo Digénova. En síntesis, «un remate para encuadrar» destacó el consignatario.

La próxima edición de Plaza Rural está prevista para el 19 del mes corriente, con consignaciones abiertas.

VALORES PROMEDIO

Terneros -140 kg. US$ 3,09; terneros -180 kg. US$ 2,83 (14,2%); terneros +180 kg. US$ 2,62 (20,38%); terneros US$ 2,76 (21,94%); más de un año enteros US$ 2,13; terneros y terneras US$ 2,47 (13,78%); novillos 1 a 2 años US$ 2,23 (3,53%); novillos 2 a 3 años US$ 2,01 (4,08%); novillos + 3 años US$ 1,91 (1,43%), Holando US$ 1,50 (0,83%); vacas de invernada US$ 1,57 (4,88%); terneras US$ 2,27 (9,37%); mixtos más de un año US$ 2,24 (6,99%); vaquillonas 1 a 2 años US$ 2,10 (8,37%); vaquillonas + 2 años US$ 1,94 (3,32%); vaca de cría US$ 1,54; vientres preñados US$ 806,07 (9,08%); vientres entorados US$ 592,46 (9,31%); piezas de cría US$ 457,91 (-0,88%). Ovinos: corderos dl US$ 33,91; corderas dl US$ 36; corderos/as US$ 31; borregos 2D US$ 41; borregas 2D US$ 46,16; borregas 4-6D US$ 62, ovejas de cría 2 o más enc. US$ 43,07; ovejas de invernada US$ 43,50 y capones 4-6D US$ 45,00.