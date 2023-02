PLAZA RURAL: 93% DE VENTAS PARA COMENZAR EL AÑO

Este jueves, las firmas integrantes de Plaza Rural realizaron su edición 261, primera del año. Las ventas se realizaron como es tradicional desde el Hotel Cottage en vivo y en directo a través de las diferentes plataformas de TV Cable e Internet que ofrece el consorcio. La administración como siempre del Banco República.

Quedamos muy conformes con el remate, con ventas prácticamente en su totalidad en todas las categorías y con una destacada y sostenida demanda que operó en toda la jornada, tanto en la invernada así como también en la cría. Más allá de la compleja situación por la que atraviesa el sector productivo por la sequía, se concretó un muy buen negocio para compradores y vendedores, señaló Mauricio Digenova, integrante de la firma Zambrano & Cía.

VALORES PROMEDIOS

Corderos DL US$ 33,62; corderos/as US$ 19; ovejas de cría 2 o más enc. US$ 51,95; piezas de cría ovinas US$ 46; terneros -140 kg. U$S 2,53; Terneros -180 kg. U$S 2,34; terneros +180 kg. U$S 2,29; terneros U$S 2,38; terneros/as U$S 2,02; mixtos de 1 a 2 años US$ 2,05; novillos 1 a 2 años U$S 2,04; novillos 2 a 3 años U$S 1,88; novillos + 3 años U$S 1,85; vacas invernada U$S 1,56; terneras U$S 2,22; vaquillonas 1 a 2 años U$S 1,99; vaquillonas + 2 años U$S 1,84; vientres preñados U$S 664,18; vientres entorados U$S 672,89 y piezas de cría U$S 400,47.