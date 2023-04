Plan Avanzar, una solución para asentamientos de La Amarilla y La Esperanza:“se puede largar la construcción en cualquier momento”, sostiene Augusto Bonet

Convenio entre Mevir y la Intendencia

Es lo común, lo frecuente, -y lo que más se conoce- que Mevir se ocupe de la construcción de viviendas rurales. Sin embargo, también participa de otro tipo de planes en zonas urbanas.Es así que sin que se vean afectados los recursos destinados a las viviendas en zonas rurales, MEVIR ha decidido trabajar en convenio con la Intendencia de Salto para llevar adelante el Plan Avanzar. Se trata de viviendas construidas «según las necesidades de cada familia, de los actuales asentamientos ubicados en los barrios La Amarilla y La Esperanza», según explicó a EL PUEBLO Augusto Bonet, miembro del Directorio de MEVIR. La idea es «que sean viviendas pensadas a largo plazo, con posibilidades de ampliación, para que no vuelvan a convertirse en lugares de asentamientos», afirmó Bonet.



-Cómo viene ese trabajo en particular?

Estamos en pleno proceso de ejecutar el Plan Avanzar en conjunto con la Intendencia, convenio que si no recuerdo mal se firmó en junio del año pasado. Se está llevando adelante los perfiles de los de los dos asentamientos que son La Amarilla y La Esperanza, se está trabajando con un grupo técnico que está haciendo un trabajo excelente. Va por las calles con las planillas, charla con los vecinos, arma los perfiles de cada una de las casas, viendo qué necesidades tiene cada familia…

-Es que ese plan intenta soluciones diferenciadas para cada familia, ¿verdad?

El Plan Avanzar tiene una característica, y es específicamente lo que hace Mevir, que es que no consiste solamente en construir casas. Acá se busca una solución. Le pongo un ejemplo concreto: ya la Intendencia anunció que va a donar el terreno de la chacra municipal para la construcción de las viviendas de este Plan Avanzar, hay familias que son de lugares bastante alejados de allí, son de La Esperanza, pero hay familias que son de La Esperanza y trabajan en el citrus, entonces a esas personas es, muchísimo más factible que se las traslade a la chacra municipal y se les pueda construir una casa ahí, y otras personas que tal vez trabajan en las pedregulleras de la zona por ejemplo, queden en la zona del sur. Entonces, lo que queremos es buscarle soluciones y no problemas a las personas por construirles una casa. Muchas veces se hacen planes, un caso puntual son las casas de madera en el barrio Nuevo Uruguay y barrio Artigas, que está bueno porque son soluciones habitacionales, pero son terrenos muy chicos…

-Y eso trae consecuencias graves al poco tiempo…

Claro, trae como consecuencia por ejemplo que las familias se agrandan y lo que puede llegar a pasar con esto es que en algún momento vuelvan a ser asentamientos. En Argentina es muy común que se hable de las villas miserias, que es justamente eso, son soluciones a corto plazo, que luego por el crecimiento de la población se terminan transformando nuevamente en lugares donde no se puede vivir.

-¿Qué se está haciendo entonces para evitar eso?

Entonces está trabajando el Arq. Capandeguy que es un profesional grado 5 de la Universidad de la República, especialista en desarrollo urbano, que lo que quiere es, como lo dice en este concepto: «no hacer casas de pobres para pobres», sino hacer casas decentes, dignas, que puedan seguir creciendo, que la persona se sienta parte de la casa, la cuide y además si el día de mañana tiene un hijo pueda construir una pieza más al fondo, pueda seguir agrandando.

-Se intenta una solución para cada caso particular…

Exactamente, va a ser una solución a medida para cada familia. Hay familias que van a quedar en lo que hoy es el asentamiento pero se le van a regularizar las viviendas, se les va a mejorar los materiales. Hay otras que van a ser trasladadas, hay familias que de repente tengan otro tipo de soluciones…

-¿Cuál por ejemplo?

Por ejemplo familias que tengan algún ingreso considerable, pueden acceder a algún alquiler subsidiado por el Ministerio de Vivienda, es decir, cada familia es un caso particular como decíamos, por eso se están haciendo los perfiles de las familias. Quiero aclarar que esa información es súper confidencial, solo tienen acceso a ella los técnicos que son profesionales, ni siquiera yo que soy un director de Mevir puedo acceder a esa información. Incluso se firma un contrato de confidencialidad en los datos que se brindan.

-Mucha gente se está preguntando para cuándo esto será una realidad, ¿qué se les responde?

Es cierto, la gente dice: ¿Cuándo se van a ver los ladrillos? Bueno, se está trabajando y estamos en una etapa en que se puede largar la construcción en cualquier momento. La idea en principio es que la Intendencia tome la iniciativa de la construcción de las viviendas en la chacra municipal y Mevir de la regularización de las viviendas que queden en los asentamientos, tanto de La Amarilla como de La Esperanza. El Plan Avanzar lo ejecutan las Intendencias, con dinero del Gobierno Nacional, con técnicos también del Gobierno Nacional pero quien toma la decisión de qué asentamientos atender es la Intendencia. Quien tomó la decisión que Mevir trabajara en los asentamientos también fue la Intendencia, que es también la que maneja los plazos de ejecución. No nos vamos a sacar el peso de encima, porque Mevir participa también de esto, pero es importante saber que esto es un trabajo en conjunto del Estado.

-¿Ya se está concretando en otras partes del país?

Sí, sí. En Florida ya se está construyendo, en Sarandí del Yí también, en Young se está arrancando estos días y en Durazno capital también se comienza en unos días.

-¿Cómo ha sido el relacionamiento de ustedes con la Intendencia de Salto, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de partidos políticos distintos y a veces eso genera algún “cortocircuito”?

El acceso a tierras siempre es el problema principal y acá la Intendencia puso a disposición la chacra municipal sin ningún problema. Es un terreno que está cerca del saneamiento, es urbano o sea que no hay que hacer una recategorización de suelo… En ese sentido estamos muy bien. Las conversaciones con la Dirección de Vivienda han sido buenas, así que no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. También es verdad que todo el proceso de elaboración de los perfiles lo hizo Mevir sin contacto con la Intendencia, pero fue así porque era parte de nuestra responsabilidad. Recién ahora empezarían las charlas más fluidas con la Intendencia. Creo que esto es una demostración de la verdadera política, que va más allá de colores políticos.