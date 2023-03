PIT-CNT realizó paro, marcha y acto contra la reforma jubilatoria del gobierno en Montevido, Salto y resto del país.

Rechazo a la reforma jubilatoria

El rechazo a la reforma tuvo distintas consignas y fundamentos, tal como se ha venido expresando en distintos ámbitos, y particularmente en las charlas y eventos realizados en la carpa que se instaló en la Plaza Primero de Mayo. De todos modos, el paro general de este 23 de marzo y el acto central sirvieron para marcar postura tajante por parte del movimiento sindical con una batería de argumentos refrendados por una multitud.

El rechazo se pudo leer en cada cartel y pancarta que exhibieron las delegaciones sindicales que se fueron arrimando a la marcha. En tanto, la postura institucional fue planteada de manera orgánica en la intervención del responsable de la Secretaría de Organización y miembro del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, Enrique Méndez, quien desplegó una serie de argumentos claros y contundentes en su alocución.

Sin ambigüedades, Méndez fustigó el proyecto oficial ante miles de personas que rodearon el Palacio Legislativo. “Es una síntesis brutal del proceso de ajuste que ha venido llevando (el gobierno) y que toma hoy como bastión esta reforma de jubilaciones y pensiones para seguir golpeando a los sectores populares más vulnerables de nuestra sociedad”, indicó.

“Que lo tengan más que claro, en el marco del proceso movilizador el acto de hoy vuelve a ser un punto de inflexión y cuenta con la participación de compañeras y compañeros del movimiento sindical, de la Intersocial, vecinas y vecinos que han acompañado. Esta es la demostración de que se está en contra de la reforma brutal y criminal que se pretende instalar desde el Poder Ejecutivo”. Hoy se está en la puerta del Poder Legislativo para decirles bien fuerte que “no nos van a llevar a prepo y vamos a seguir oponiéndonos a esta reforma criminal”.

En otro punto, el responsable de Organización del PIT-CNT, dijo que la seguridad social “es una conquista de la clase obrera, es una conquista en el marco de los Consejos de Salarios, es una lucha que el campo popular dio frente a las injusticias, frente a las injustas condiciones desiguales de la economía del mercado que tiene como leitmotiv, pura y expresamente, buscar el lucro indiscriminado sin pensar en vulnerabilidades sociales. La seguridad social es estado de bienestar, es atención a la primera infancia, son las asignaciones familiares, el seguro de enfermedad, el seguro de paro, es la atención a cada una de las vulnerabilidades, es sistema de cuidado, es medidas expresas en atención a la discapacidad, es una herramienta fundamental para la lucha contra las inequidades de género”.

Asimismo, aclaró que «las políticas de Estado en seguridad social jamás caminan para atrás. Las políticas sobre seguridad social tienen que ser de avance para mejorar las condiciones para las grandes mayorías populares», al tiempo que recordó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que para concretar una reforma de la seguridad social se debe construir un profundo diálogo social, lo que en el Uruguay no ha existido. «Pretendieron llevar a las corridas en la Comisión de Expertos algo que debe salir de un pacto social, donde se debían conseguir acuerdos sociales para avanzar en una política de Estado tan fundamental y sensible, como lo es la seguridad social”. El gobierno de esta forma, “rompe un pacto social construido durante décadas en nuestro país. Por eso (la reforma jubilatoria) nace sin apoyos populares y hoy queda demostrado. Les quedó muy marcado (al gobierno) que toda la representación social en el Directorio del BPS se opuso a la reforma. Se opusieron el representante de los trabajadores, el de los jubilados y hasta el de los empresarios. Si habrá contradicciones que se están peleando (dentro de la coalición de gobierno) porque no tienen sustento popular para aguantar los recortes brutales para las trabajadoras y los trabajadores”, fustigó.

Por otra parte, Méndez sostuvo que los representantes del gobierno durante estas semanas “no estuvieron a la altura para salir a debatir públicamente con las organizaciones sociales» y reafirmó que con esta reforma «los únicos privilegiados son el sistema privado, el sistema que lucra en el marco de la seguridad social y que son las AFAP».

Rodeado por banderas de los distintos sindicatos, y por miles de personas que inundaron las inmediaciones del Palacio Legislativo, Méndez advirtió al gobierno que en caso de seguir adelante con este proyecto y no posterguen la votación para la próxima legislatura, luego de un verdadero diálogo social, entonces tendrán que afrontar las consecuencias porque la inmensa mayoría de las y los trabajadores no están dispuestos a que les hagan trabajar más para jubilarse con menos. «Esto lo van a pagar con votos», les alertó. «Las y los trabajadores no nos rendimos, apostamos a un gran diálogo social y que esta discusión se postergue. Pero si la aprueban, tengan bien claro que contarán con la oposición contundente del movimiento sindical y del movimiento popular todo».