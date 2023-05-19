Pique y doble: lanueva del basquet

*FECHA 9* Sábado 20 de mayo.
*U12*
HORA 16:30
CIRCULO VS FERRO CARRIL
SALTO URUGUAY VS UNIVERSITARIO
*U12 HORA 18:00*
NACIONAL VS JUVENTUS
*U15* HORA 18:00
CIRCULO VS FERRO CARRIL
SALTO URUGUAY VS UNIVERSITARIO
*U15 HORA 19:30*
NACIONAL VS JUVENTUS
*FEMENINO* U17
HORA 19:30
SALTO URUGUAY VS UNIVERSITARIO
*PRIMERA FEMENINO* HORA 19:30
CIRCULO VS FERRO CARRIL
**********
*U19*- Hora:21:00
NACIONAL *VS* JUVENTUS
CIRCULO VS FERRO CARRIL
SALTO URUGUAY VS UNIVERSITARIO
******************
*FECHA* *9*
Viernes 19/05
*ESCUELITA/PRE MINI*
Hora: 18:15
NACIONAL *VS* JUVENTUS
CIRCULO VS FERRO CARRIL
SALTO URUGUAY VS UNIVERSITARIO
*U13*
Hora: 19:30
NACIONAL *VS* JUVENTUS
CIRCULO VS FERRO CARRIL
SALTO URUGUAY VS UNIVERSITARIO
**********
*U17*
Hora: 21:00
NACIONAL *VS* JUVENTUS
CIRCULO VS FERRO CARRIL
SALTO URUGUAY VS UNIVERSITARIO
***********
FEMENINO – *Domingo 21 de mayo
PRIMERA. 19:30 Salto Uruguay vs. Universitario
Lunes 22/05/23*
U14
19:30 Nacional vs. Juventus
Primera
21:00 Nacional – Juventus