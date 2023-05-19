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Pique y doble: lanueva del basquet

 *FECHA 9* Sábado 20 de mayo.        

                   *U12*

    HORA 16:30

CIRCULO VS FERRO CARRIL

SALTO URUGUAY VS UNIVERSITARIO  

*U12    HORA 18:00*

NACIONAL VS JUVENTUS

 *U15* HORA 18:00

CIRCULO VS FERRO CARRIL

SALTO URUGUAY VS UNIVERSITARIO

*U15 HORA 19:30*

NACIONAL VS JUVENTUS

*FEMENINO* U17 

HORA 19:30

SALTO URUGUAY VS UNIVERSITARIO

*PRIMERA FEMENINO* HORA 19:30

CIRCULO VS FERRO CARRIL

**********

           *U19*- Hora:21:00 

NACIONAL *VS* JUVENTUS

CIRCULO VS FERRO CARRIL

SALTO URUGUAY VS UNIVERSITARIO

******************

*FECHA* *9*

Viernes 19/05

*ESCUELITA/PRE MINI*

           Hora: 18:15

NACIONAL *VS* JUVENTUS

CIRCULO VS FERRO CARRIL

SALTO URUGUAY VS UNIVERSITARIO 

           *U13*

        Hora: 19:30

NACIONAL *VS* JUVENTUS

CIRCULO VS FERRO CARRIL

SALTO URUGUAY VS UNIVERSITARIO

**********

    *U17*

       Hora: 21:00

NACIONAL *VS* JUVENTUS

CIRCULO VS FERRO CARRIL

SALTO URUGUAY VS UNIVERSITARIO

***********

FEMENINO – *Domingo 21 de mayo

PRIMERA. 19:30 Salto Uruguay vs. Universitario

Lunes 22/05/23*

U14

19:30 Nacional vs. Juventus

Primera 

21:00 Nacional – Juventus

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