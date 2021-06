Pío: lo extraordinario de lo extraordinario

Así se titula la siguiente reflexión enviada a EL PUEBLO por el periodista salteño, radicado en Paysandú, Ramón Eduardo Rodríguez. Cabe recordar que Rodríguez es el autor del libro «San Pío de La Aurora», editado el año pasado.



«La historia de vida de Padre Pío impacta, sensibiliza, cautiva, enamora, emociona, transforma, cuestiona, revela, inspira, trasciende las indiferencias y, especialmente acerca a Dios.

La vida de Pío fue extraordinaria, más precisamente muy extraordinaria, como muy pocas. Su presencia en la tierra dejó huellas profundísimas que trascienden las barreras del tiempo y las fronteras geográficas. Pero la historia de vida de Pío no concluye con el fin de la existencia terrena; por el contrario: cuando trasciende el plano físico asume una nueva etapa de su presencia, superadora de los condicionamientos humanos, desde la que cumple a cabalidad plena lo que él mismo anunció cuando dijo: «haré más ruido muerto que vivo».

¿Habrá un gesto de amor más puro, incondicional e inconmensurable que ofrecer la vida misma por un hermano que sufre? Pio entregó a Jesús su físico deteriorado para compartir las heridas que el maestro amado sufrió en la cruz y convivió 50 años con esos estigmas abiertos y sangrantes. Seguramente aún el más incrédulo observará con inquietud al crucificado vivo.

Nos impacta que haya sido capaz de estar en dos lugares al mismo tiempo, que levitara, que hablara y escribiera idiomas que no conocía, que leyera consciencias y profetizara. Nos embriaga dulcemente su aroma a santidad. Admiramos su compromiso con la oración, su ferviente vocación sacerdotal, su paciencia, obediencia y disciplina, la enorme capacidad de entender desde el amor sin resentimientos. Su lucha frontal, explícita, de tiempo completo contra el mal.

Lo extraordinario del ser nos moviliza, nos atrae y recurrimos a él y, efectivamente, su intersección nos garantiza sanación para el físico y el espíritu.

Sin embargo, Pío no es extraordinario por sus milagros, de los que se cuentan de a miles a lo largo y ancho del mundo, «el ruido» que hizo en su vida terrena y el que hace ahora desde otros planos no se limita a las maravillosas manifestaciones que cuestionan profundamente las leyes de la física, los cálculos matemáticos, las reglas de la biología, las posibilidades de razonamiento o, básicamente, el sentido común.

Pio es extraordinario por su capacidad de amar, porque ama a Dios plenamente y sin cuestionamientos, porque ama a Jesús sin límites y se entrega a su causa sin condiciones, porque ama a María fervientemente y la tiene presente en cada momento de su existencia.

Pío es extraordinario porque ama a sus hermanos infinitamente, a todos.

Lo extraordinario de Pío es su capacidad de hacerse uno con la divinidad por el amor, cumpliendo el precepto básico que enseña Jesús. Su ser se integra plenamente a la luz, se hace uno con el Padre y con el Hijo, trasciende a los planos más superiores cuyo funcionamiento y existencia resultan incomprensibles e inabarcables desde nuestra condición humana.

Es una bendición conocer la historia de vida de Pío así como genera paz, esperanza y alegría sentir y saber que sigue haciendo «ruido» con sus intervenciones pero lo extraordinario de lo extraordinario es su capacidad de amar; ese es su principal «milagro» y su enseñanza básica.

Quizás, si tuviésemos plena consciencia de este asunto dejaríamos de atender un poco todo aquello que maravilla nuestro entendimiento humano y ante la manifestación más increíble podríamos pronunciar esta pregunta con características de sentencia: ¿qué no sería posible para quien se hizo uno con Jesús?»

Eduardo Rodríguez – Paysandú, 19/6/21