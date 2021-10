Piden a la actual Directiva de la Caja de Profesionales que no firmen contratos ni acuerdos «porque ya se van»

Fernando Rodríguez Sanguinetti, candidato a presidir la Caja de Profesionales, alertó que es común que la directiva saliente firme acuerdos salariales y compensaciones altas por dos o tres años más, y dejen «atados de pies y manos» a las nuevas autoridades que no pueden deshacer esos acuerdos. El arquitecto Fernando Rodríguez Sanguinetti, candidato a presidir la Caja de Profesionales encabezando la lista 9 por los profesionales activos y la 19 por los jubilados, denunció hechos que suelen ocurrir en la Caja, como las firmas de contratos, convenios salariales y compensaciones elevadas por parte de las autoridades, poco tiempo antes de dejar sus puestos. En ese sentido, Rodríguez le pidió a los actuales jerarcas que «no innoven y no firmen nada».



«El Poder Ejecutivo ya les negó el préstamo a la actual directiva, a la espera de las elecciones. Cuando cambiemos de autoridades, se renegociará y se verá qué es lo que conviene para la Caja, para los fondos de la caja y para los profesionales que somos los dueños de la Caja», explicó el arquitecto.

Y agregó: «Lamentablemente ha sucedido que las directivas firman contratos con funcionarios o asesores por dos o tres años antes de abandonar sus cargos y dejan atados de pies y manos a las nuevas autoridades porque se trata de acuerdos salariales y compensaciones. Les pedimos por favor que no innoven porque ya se van», afirmó Rodríguez quien aseguró que estas acciones no pueden volver a ocurrir «nunca más». A su vez, el candidato a presidir la Caja, propuso, en caso de ser electo, cesar el contrato del gerente de la Caja, que tiene un sueldo por encima de los $700.000 y que según dijo Rodríguez, «no ha cumplido con las metas que se han establecido», entre las que se encuentra, evitar que caiga el presupuesto de la CJPPU.

«La Caja de Profesionales tiene un enorme déficit que se viene arrastrando desde el año 2014. Todos los gerentes tienen un porcentaje, que va entre un 20 y un 25 de su salario por cumplimiento de metas, y la verdad es que no hay ningún cumplimiento. Nosotros proponemos bajar todos los contratos de los gerentes de cada una de las áreas, porque no solo no hay un cumplimiento de metas sino que las metas dan negativas todas», aseguró Rodríguez. Según dijo, su equipo cuenta con propuestas concretas de funcionamiento y de gestión de la Caja y expresó que es necesario llevar a cabo «cambios estructurales».

«Vamos a conversar también con el sindicato de funcionarios para ajustar los salarios. Hay convenios, tenemos normativas y reglamentaciones que respetar, pero vamos a entrar a jugar duro en la contención del gasto y en cambiar la imagen que tienen los profesionales de la Caja», sostuvo Rodríguez y consideró que la caja «no puede transformarse en un impuesto».

«No es la DGI, sino que es el seguro de retiro de todos los profesionales y así debe serlo y así lo debemos percibir todos los profesionales. Hay que ajustar de manera interna el funcionamiento, los gastos excesivos y realizar auditorias.

En cuanto a las propuestas concretas, Rodríguez explicó que se prevé una reforma en la Caja de Profesionales y que pase a «ser de todos los profesionales, sean trabajadores independiente en ejercicio liberal de la profesión o sean trabajadores dependientes».

«Nosotros estamos proponiendo que todos los aportes de los profesionales que trabajan como profesionales, sea en áreas públicas o en las empresas privadas, aporten a la Caja de Profesionales como único aporte. Hoy están aportando a la Caja de Profesionales para poder tener la firma y por eso se bajan de categoría, algo que contribuye a desfinanciar la caja, y por otro lado tienen que pagar el BPS como empleado del estado o de empresas privadas», explicó el arquitecto.

Atendiendo esta situación, el candidato propone que haya una sola caja con un solo aporte, y que los aportes no sean por fictos sino por ingresos.

«La idea es que sea una suerte de cuentas personales por cada uno de los profesionales. Que se sepa claramente cuánto se va a aportar, por cuántos años cuánto dinero cobrarán de jubilación, y no como ahora, todo por fictos que nadie llega a cumplir», aseguró.