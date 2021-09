Pescadores artesanales serán recibidos hoy por autoridades de la CARU

Denuncian que la CARU y la Dinara buscan echarlos del río

En la presente jornada, a las 10:00 de la mañana, ambas delegaciones de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), recibirán en la ciudad de Paysandú, a representantes de SUNTMA para tratar el tema de la pesca artesanal en el Río Uruguay.



DENUNCIA

Pescadores artesanales de Salto denunciaron que los quieren sacar del Río Uruguay y que no los quieren dejar trabajar. Culpan de esta situación a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) de esta situación, argumentando que hay un acuerdo con los pescadores deportivos para echarlos del lugar.

La CARU dispuso el 23 de agosto una veda a la pesca comercial en el tramo que administra en el Río Uruguay, debido a la «bajante sostenida en la totalidad de la Cuenca del Plata, la que se ha venido registrando en los año 2019 y 2020 y considerando que en la Cuenca del Río Uruguay se prevén condiciones deficitarias de precipitaciones pluviales para los próximos meses».

Los pescadores artesanales sostuvieron que hay alrededor de unos 60 pescadores que se ven afectados por reglamentaciones de la CARU sobre la pesca en el rio, y que cuando Prefectura sale a fiscalizar, van directo a las chalanas de pesca artesanal y no a las embarcaciones de pesca deportiva.

Además, sostuvieron que los pescadores deportivos en su mayoría no devuelven la pesca al agua, tal como está estipulado por las autoridades, y que en la práctica no se regula. De la misma forma, denunciaron que estas embarcaciones pescan en la zona de exclusión del Salto Grande, donde está prohibida la pesca, al igual que lo hacen embarcaciones de bandera argentina que cruzan la mitad del río, aún cuando no lo tienen permitido.

Añadiieron que son los pescadores deportivos los que denuncian a los artesanales con el objetivo de sacarlos del río.



COMPROMISO ASUMIDO

El pasado viernes, varios pescadores artesanales convocaron a una movilización frente al Centro Comercial e Industrial de Salto, donde los recibió Miguel Feris, Vicepresidente de la CARU, asumiendo el compromiso de recibirlos para dialogar al respecto de los lineamientos planteados, los cuales serán tratados en la mañana de hoya en la sede de la institución en la ciudad de Paysandú.