Sobre el final mismo de la pasada sesión ordinaria del Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, el neutral Rodolfo Galluzzo, planteó una necesidad: que sea aprobado el Balance 2021, «porque no hacerlo implica una injusticia para los neutrales que condujeron a la Liga desde sus puestos de neutrales», aludiendo a Luis Alberto Arreseigor, Eduardo Andrés Supparo, Walter Hugo Martínez, Alan Kuchman y Javier Suárez. En el caso de Rodolfo, se integró semanas atrás.

¿DE NUEVO LAS CARTAS? El hecho es que al no avalarse el Balance 2020, no se podría votar el siguiente. Al día de hoy y por primera en la historia, dos Balances pendientes, mientras discurre el tiempo y los exneutrales de la liga bajo liderazgo de Juan Ramón Guarino, aspiran a presentar un nuevo Balance con correcciones, aclaraciones, observaciones, etc. Ello fue expuesto el lunes a la noche en el Consejo, generando dudas abiertas. Sin antecedentes en la Liga en que se promueva una situación como esta: que un balance sea sustituído por otro, a los efectos de ser votado.CON LA TECLA DE UNA SALIDAA su vez, el delegado de Salto Nuevo, Dr Roberto Fioriti, es de los que sostiene la idea de aprobarse el Balance, dejando algunas observaciones puntuales, pero aprobarlo. Tanto en Galluzzo como en Fioriti, la pretensión de dar con la tecla de una salida después de más de un año de trancazos inexorables.Tras la cocnlusión de Semana de Turismo, se levantará el Cuarto Intermedio de la asamblea extraordinaria y para los clubes habrá llegado el momento de adoptar posición. 1) Se aprueba el balance. 2) Se aprueba con observaciones. 3) Derivación de todos los antecedentes a la Justicia Penal.