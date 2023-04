Perú confía en Expoalimentaria 2023 como escaparate de suss agroexportaciones

Presentada la la 15ª Expoalimentaria (EA23), feria de alimentos y bebidas de América Latina, que este año, se estima, podría generar negocios por más de 320 millones de dólares, en palabras de la organización.



Así lo señaló el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Julio Pérez Alván, durante la ceremonia de presentación del certamen, que se celebrarádel 27 al 29 de septiembre próximo en el Centro de Exposiciones del Jockey Club (Perú) y que se enmarca en los actos celebratorios por los 50 años de vida institucional del gremio.



Tsras preentar el lema de la feria, ‘Expoalimentaria 2023: expande tus oportunidades, exporta al mundo’, expresó su importancia en la evolución de las agroexportaciones no tradicionales. Entre el 2009, año de su primera edición y el 2022, los despachos pasaron de cerca de US$ 1,800 millones a US$ 8 mil 512 millones, casi 5 veces más.



El número de productos que integran la canasta agroexportadora con valor agregado pasó de 448 en el 2009 a 543 en el 2022 –continuó– y el número de empresas de 1.340 a 2.215, muchas de ellas pequeñas empresas que ven en el comercio exterior una vía para seguir desarrollándose.



“Los destinos sumaron 130 de un universo de 195, esto significa que nuestros productos llegan al 67% de las economías, un porcentaje magnífico, pero vamos por más. En esta 15° edición tendremos varios retos: superar los US$ 320 millones en negocios obtenidos el año pasado, lograr la participación de más empresas, más regiones y más países. Con el trabajo de todos podremos alcanzarlos”, enfatizó.



Escenario

A su vez, sobre la Expoalimentaria 2023, el director del CIEN-ADEX, Edgar Vásquez Vela, indicó que se esperan más de 600 expositores, 1,000 compradores internacionales de los 5 continentes, más de 25 mil visitantes nacionales y 2 mil citas de negocios.



En torno a la llegada de los compradores internacionales y luego de mencionar el apoyo recibido por PromPerú, nombró a Lulu, Safco, Smart Group Traders, Natierra, Waha Fruits, Robinson Fresh, New Roots Herbal, Go-Chi, Jota Jota, Eco Foods y Classica International, entre otros.



A su turno, el director de Promoción de Exportaciones de PromPerú, Ricardo Limo Del Castillo, destacó el trabajo conjunto entre los sectores público y privado en los últimos años, permitiendo posicionar al Perú como un socio estratégico a nivel mundial en la proveeduría de alimentos, manteniéndonos como una gran despensa.



“Esperamos que este 2023 podamos superar la barrera de los US$ 10 mil 500 millones en agroexportaciones, buscando nuevos mercados y productos y mejorando la tecnología, y la EA23 es una de las plataformas más importantes para lograrlo”, comentó.