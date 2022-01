Tras su última condición de presidente de Nacional, antes de ser suplido por el Ing. Francisco Cano, José Luis Pertusatti había decidido alejarse de la función directriz en el club de su sentimiento. De hecho lo hizo. Pero la tiranía de ese sentimiento determinó que en la última asamblea anual ordinaria, aceptara ser incluído en la lista oficialista. Fue votada y «Pinocho» es uno más en la estructura de mando, en calidad de vicepresidente.

Su retorno pasó de largo para varios, pero en este caso no para EL PUEBLO, porque se trata de la vuelta de un dirigente que va más allá de Nacional: capaz de trascender en el fútbol salteño en general. No por nada en más de una ocasión fue tentado para ser neutral de la Liga Salteña. Todo hace suponer que Pertusatti no se bancó la lejanía o no ser parte de su club desde la entraña misma o de la propia Liga. Con él volviendo, gana la directiva tricolor.

LOS HOMBRES DEL MANDO

Presidente: Francisco Cano Menoni. Vice Presidente: José Luis Pertusatti Musés. Secretario: Luis Armando Gracés. Pro secretario: Pablo Coumas. Tesorero: Matías Montanari. Pro tesorero: Sebastián Piastri. Vocales: Diego Montanari, Tabaré Motta, Raúl Zunino, Mauricio Salinas, Lucíana Centurión, Carlos De Fino, Rolly Macció.