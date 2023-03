Perspectivas para las hortalizas de fruto en el mercado interno durante marzo

Debido al déficit hídrico, las altas temperaturas extremas verificadas a principio de mes y la fase de luna menguante, se espera que para las próximas semanas este grupo de hortalizas muestre una reducción de su oferta mayorista, así como una disminución de su calidad en general. En lo que respecta a tomate la oferta es baja y se ven partidas con defectos de calidad como quemado por el sol y sobremadurez, que afectan negativamente su agilidad de venta. Debido al déficit hídrico y a los problemas de cuajado por las altas temperaturas de principio de mes, es probable que los precios sufran presiones al alza debido a una menor oferta a nivel mayorista. En morrón la oferta principalmente es de producción del sur del país, aunque existen partidas del norte en las que se observan frutos con problemas de calidad como deshidratación y sobremadurez y otros con manchas asociadas a quemado por el sol. Muestran severos problemas de calidad especialmente los frutos de cultivos realizados a campo, todo esto contribuye a que la oferta descienda de manera paulatina junto con la calidad, presionando a su vez sus precios al alza. En berenjena y pepino el escenario de oferta y precios no presenta grandes modificaciones, aunque cuando comiencen a descender más la temperatura a medida que nos aproximamos al otoño, es probable que la oferta se resienta. No obstante, también la demanda baja y eso lleva a que los valores de referencia a nivel mayorista se mantengan relativamente estables. Para zapallito y zucchini se ven muchas partidas dentro de la oferta mayorista con problemas de calidad asociadas al déficit hídrico y las altas temperaturas de semanas pasadas, lo que reduce su volumen de ingreso y mueve al alza sus valores de venta. Es probable que los precios continúen al alza para las próximas semanas con la presión del nivel de demanda que, según mencionan informantes calificados, se incrementa habitualmente con el comienzo de las clases.

En Brasil, las lluvias aumentan el tamaño y el peso de las naranjas, pero deja caer más frutos

FUNDECITRUS estima la cosecha 2022/23 en 316,2 millones de cajas, por encima de las dos cosechas anteriores

Las fuertes lluvias de los últimos meses favorecieron el crecimiento de las naranjas, que se hicieron más pesadas, pero provocaron una caída más prematura de los frutos. Así lo indica la tercera reestimación de la cosecha de naranjas 2022/23 en el cinturón citrícola de São Paulo y Triângulo/Sudoeste Mineiro, divulgada por Fundecitrus a comienzos de febrero.

La producción ahora se estima en 316,23 millones de cajas de 40,8 kg, un 0,7% más que la proyección de diciembre de 2022 y un 0,2% menos que la primera estimación de mayo de 2022. La cifra mantiene la cosecha 2022/23 mayor que las dos anteriores, que estaban por debajo de las 270.000 cajas.

Estimación es 0,7% superior a la presentada en diciembre de 2022 y 0,2% inferior a la de mayo de 2022

“No hubo un cambio muy significativo en el volumen total de la cosecha. El crecimiento es un ajuste normal que debe hacerse a medida que se cosechan los campos. Además, hubo un efecto compensatorio: los frutos crecieron un poco más, pero lamentablemente también cayeron más”, dijo en nota el coordinador de Investigación de Estimación de Cultivos (PES) de FUNDECITRUS, Vinícius Trombin.

El experto también explica que esto solo sucedió porque las lluvias cambiaron a fines de noviembre. En los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 la frecuencia de lluvias fue alta, más del 60% de los días fueron lluviosos en toda la franja citrícola.

En esta proyección actual se necesitan 256 frutos para componer una caja de 40,8 kg, lo que significa cuatro frutos menos en relación al escenario de diciembre. La tasa promedio de caída de frutos aumentó de 20,10% a 20,80%.

Según el relevamiento, la cosecha ya alcanzó el 88% de la producción total, quedando en los árboles aproximadamente 38 millones de cajas, en su mayoría frutos de la tercera y cuarta floración.

(Fuente: GLOBO RURAL)

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 2 de Marzo del 2023: La actividad comercial transcurrió de forma medianamente ágil, con buena afluencia de público comprador, pero con un levante enlentecido, ya que se mantiene el ambiente de fin de mes. Se registraron descensos en los precios de referencia de espinaca, acelga, rabanito, cebolla, morron Amarillo y Verde, zapallito, tomate Redondo y mandarina. Hubo incrementos en los valores de choclo, calabacín, zapallo Kabutiá, chauchas y morrón Rojo. Como novedad se registró el ingreso de las primeras partidas de la zafra de membrillo.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 25 de Febrero al 3 de Marzo del 2023

Comienza la zafra de mandarinas

Ingresaron las primeras partidas de la variedad Okitzu del grupo de las Satsumas, que dan inicio a la zafra de este año.

Frutas cítricas: desde la semana pasada se ven en la plaza mayorista las primeras partidas de mandarinas y, como es habitual, llegan con severos grados de inmadurez y con la particularidad en esta zafra de una alta proporción de partidas de calibre pequeños. Esta semana se verificó un leve descenso de sus precios debido a que continúa alta la proporción de inmadurez y de calibres medianos. En limones y naranja sigue la escasez de oferta manteniéndose los precios relativamente altos pese al ingreso de partidas importadas de la región para compensar la calidad y el volumen a nivel mayorista, complementada también con partidas de extra-región que son los que marcan los valores máximos de venta.

Hortalizas secas: sigue el ingreso de partidas importadas de zanahoria con fuertes presiones al alza en sus valores que han llegado a cotizar hasta a $ 85 el kilo. Esta situación presionó a que las partidas nacionales de mejor calidad comercial subieran de precio llegando a equiparse a las importadas. No obstante, la oferta sigue baja, se nutre principalmente de partidas que provienen de cámaras de frío a las que, al sacarlas, presentan deshidratación severa y daños por frío. En cebolla, zapallos y boniatos el escenario de precios y oferta continúa por el momento estable, con predominio de partidas de calibres medianos a chicos. En papa la oferta es algo mayor comparada con semanas pasadas, sin embargo se mantienen los precios altos para la época, así como el ingreso de partidas de la zafra de otoño que se deterioran rápidamente. Esto se debe en parte a que al estar conservadas en frío una vez expuestas a las temperaturas ambientales de estos días la calidad de este tipo de papas se ve notoriamente afectada.

Emilio Gancedo