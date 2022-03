Desarrollo del H2 Verde en Uruguay

El pasado jueves 17 de marzo se llevó a cabo el seminario sobre «Desarrollo del H2 Verde en Uruguay. Perspectivas de las oportunidades y desafíos para el Norte del País».

Con una modalidad de participación mixta, el seminario contó con auditorio y con participantes conectados virtualmente por la plataforma zoom, con una convocatoria total de aproximadamente 250 p e r s o n a s : L a j o r n a d a comenzó a las 10:00 am y culminó sobre las 12:10 PM.

En la apertura del evento, el Dr. Carlos Albisu, Presidente de la Delegación del Uruguay ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Gran-de y Director del Polo Binacional de Salto Grande, sostuvo que Salto tiene condiciones beneficiosas para impulsar el desarrollo de la industria del Hidrógeno, destacando las características de toda esta región.



“…Si bien hay que aggiornar y trabajar mucho en lo que refiere a la logística para el transporte posterior del H2 verde, este paso que se empieza a dar con Vivestar no solo es importante para el país sino para la región.”

En representación de las delegaciones de Uruguay y Argentina del Polo Binacional de Salto Grande, estuvieron presentes, respectivame n t e , l o s s e ñ o r e s Michello Breventano y Gustavo Surt.

El equipo de Vivestar tuvo una participación mixta, contando la participación de Pablo Díaz y de Sebastián Schroeder, de modo presencial, y de Alessandro

Garlati y Daniel Pereira, a través de la plataforma zoom.

Dando paso al inicio del seminario, el Sr. Pablo Díaz, director de Vivestar, nos invitó a reflexionar sobre la gran oportunidad que representa para Uruguay el desarrollo de la Economía del Hidrógeno.

“…en particular, al departamento de Salto lo vemos como un pilar, junto con Montevideo, para el inicio de un mercado interno que viabilice el desarrollo de una economía local basada en el Hidrógeno Verde.”

Vivestar S.A. estuvo a cargo de la exposición y a través de la mirada de técnicos formados en ingeniería química, mecánica y eléctrica se expusieron conceptos que resultaron claves para comprender la Econo-mía del Hidrógeno y al Hidrógeno como Vector energético.

Según el Ing. Químico Alessandro Garlati: “Ante los desafíos de la transición hacia una economía circu-lar, tenemos que contar con el hidrógeno verde que e s v e c t o r e n e r g é t i c o N A T U R A L M E N T E CIRCULAR.

Sobre el Hidrógeno Verde en Uruguay

En el seminario se afirmó que Uruguay presenta una serie de ventajas que debe-ría explotar para liderar la implantación de una Economía del Hidrógeno local, utilizando como base sus excedentes de generación renovable, la facilidad de acceso a agua de calidad y su sólida red de transmisión eléctrica.

En este sentido, Ing. Daniel Pereira manifestó:

“Nuestro país tiene una amplia disponibilidad territorial para la instalación de muchas más plantas foto-voltaicas, eólicas o biomásicas.

Las dos primeras fuentes renovables, particularmente, poseen la característica de otorgar al país una buena complementariedad de producción diaria y estacional.”

También indicó que “el Uruguay tiene como desafío decidir si contrarrestar el antagonismo entre los com-bustibles fósiles y el Hidrógeno verde, en pos de 1) la descarbonización, 2) ser independientes de las gran-des corporaciones petroleras, y 3) blindarse contra la volatilidad de los merca-dos.”

En un contexto geopolítico como el actual, el Hidrógeno Verde puede constituir para Uruguay una impor-tante fuente de generación genuina de valor, ya sea por la exportación de Hidrógeno y sus derivados, como por los servicios que su gente experta pueda ofrecer en la región o el mundo.

Con esa mirada, Ing. Sebastián Schroeder, oriundo de la región, expresó:

“ Q u e r emo s r e fl e j a r l a oportunidad que tiene Salto, y toda esta región, para la producción de hidrógeno verde, debido a los factores de planta que se podrían alcanzar derivado de sus condiciones beneficiosas en cuanto a irradiación solar y su eventual complementariedad de generación eólica…”

De esa forma, además de contribuir a las metas nacionales en el camino hacia la descarbonización de la economía, el país podría transformarse en un exportador energético de relevancia, diversificando su economía y generando importantes fuentes de trabajo y de divisas.

Sobre el equipo expositor:

Alessandro Garlati es Ingeniero Químico con un Master in Business Administration de la Universidad de Montevideo . Posee una trayectoria de más de 20 años como profesional, trabajando y asesorando a d i f e r e n te s compa ñ í a s nacionales y extranjeras en actividades técnicas y comerciales. Debido a su especialización en Gestión Ambiental, ha ejercido como Vicepresidente de la Cámara Empresas Gesto-ras de Residuos del Uru-guay.

Desde 2020 a la fecha, es mi emb ro a s o c i ado d e Vivestar donde se desemp e ñ a c o m o D i r e c t o r Ambiental, aportando su experiencia y calidad en diferentes proyectos, y

asumiendo un rol muy activo en todas las activida-des vinculadas con la pro-moción de las tecnologías del hidrógeno.