Personas que con 20 años son víctimas de violencia piensan que se les terminó la vida, a ellas les digo que yo con 40 años pude arrancar de cero y tener una vida mucho mejor”

Marcia Conti Murillo, comunicadora

Marcia Conti Murillo es directora de Radio Bella Unión y Stereo Norte FM, y conduce su programa de radio desde donde realiza un gran trabajo solidario ayudando a quienes menos tienen. Fue víctima de violencia doméstica y deja un profundo mensaje a las mujeres que estén pasando por lo que ella pasó.

1. ¿Quién es Marcia Conti?

– La tercera generación de una familia de radio. Marcia es una construcción de lo que heredé de mi abuelo, de mi madre, que trabajaron toda la vida en radio, más lo que estudié en la Facultad de Comunicaciones, más las experiencias profesionales y personales que he tenido, buenas y malas. Alguien que dedica el tiempo libre a ayudar a otra gente, alguien que ve que hay mucha injusticia en el mundo y que con poca cosa, apostando un poquito cada uno se puede llegar a lograr grandes cosas. Soy una convencida que la gente unida, sin importar edad, partido, barrio o lo que sea, puede llegar a lograr grandes mejoras y que si el mundo fuese un poco más solidario, si la gente no fuera tan egoísta viviríamos en un mundo mucho mejor.

2. ¿Para qué sirve la comunicación? ¿Para entretener, para informar, para formar, para cambiar?

– Para todo. La comunicación es indispensable, no solo la de los medios sino también la interpersonal. La comunicación de los medios tiene que ser amplia, por suerte hay variedad y cantidad, por lo que se puede usar un poco para cada cosa.

3. ¿Cómo define a la sociedad de Bella Unión?

– No soy bellaunionense, nací y crecí en Artigas, estudié en Montevideo y después me fui a Bella Unión, como la gran mayoría de la gente que vive allí y que hoy se siente bellaunionense. Bella Unión es una ciudad que recibe a la gente de otro lado, lo que la hace muy variada. Es una sociedad chica, siempre solidaria cuando alguien necesita. Es una economía complicada, difícil, pero donde no hay demasiada gente pasando demasiado mal. Eso no significa que no haya necesidades ni problemas, hay falta de trabajo, pero no se llega al extremo que supimos tener con niños pasando hambre. Hoy tenemos que asumir que Bella Unión está complicada con su juventud, la gurisada está violenta, hay enfrentamientos, y la sociedad se está empezando a preocupar por eso.

4. Según lo que se opine, se suele decir que se está de un lado o del otro, ¿le preocupa los etiquetamientos?

– Sí, pero no tanto. Hace más de 20 años que vivo en Bella Unión y que hago trabajo solidario. Desde el primer invierno hacemos con Radio Bella Unión la campaña del abrigo. Hace poco más de un año ingresé como Directora del MIDES en Bella Unión, y hubo mucha gente que cambió su forma de ser conmigo por formar parte del gobierno, mucha gente me etiquetó. Estuve muy poco tiempo en el MIDES por un tema de pase en comisión, pasé entonces a Desarrollo Social donde quedé en el medio de problemas políticos en los que no tenía nada que ver, no me sentí perjudicada porque me adapté. Sigo trabajando para la Intendencia de Artigas viviendo en Bella Unión. El tema de la política hizo que mucha gente que trabajaba conmigo en campañas solidarias dejara de hacerlo. Por otro lado, desde la política y con el apoyo de la Intendencia me di cuenta que se puede ayudar a mucha más gente. Entonces, tiene su contra pero también tiene su lado favorable.

5. Al principio habló de la herencia genética en radio, ¿qué es para usted la familia?

– La siento como mi base. No tengo una familia convencional como se esperaría antes al tener 42 años, casada y con hijos. No, soy divorciada, no tengo hijos. Mi familia es mi madre, mi abuela, tengo tíos, primos, a los que quiero mucho, pero mi madre y abuelos son mi ejemplo que me transmitieron valores que son muy importantes y que me llevan a seguir peleándola a pesar de todo. En un momento de mi vida tuve lo que fue una familia convencional, estuve muchos años en pareja, y a cargo de una nena que era la hija de mi pareja. Lamentablemente fui víctima de violencia doméstica, denuncié, como corresponde, se tomaron las medidas, pero también perdí a esa casi hija. Después de mi recuperación, que fue como un renacimiento mío, trato de llegar a los niños inventando cosas para ayudarlos. Los fines de semana cuando todos salen a pasear o se quedan durmiendo, siempre encuentro a alguien que me siga la corriente para dedicarnos los domingo de tarde a llevar ropa, a recorrer un barrio, llevar juguetes. En esa, cuento con el gran apoyo de los oyentes de la radio que están siempre llevando ropa, juguetes, alimentos, colchones, cunas, pañales, para que sean entregados a la gente que necesita.

6. ¿Qué consejos podría dar desde su experiencia a aquellas mujeres que hoy son víctimas de violencia doméstica y se niegan a denunciar su situación?

– La violencia no es siempre física, cuando en mí se llegó a lo físico ese fue el límite, porque generalmente se comienza por lo psicológico. Es muy difícil darse cuenta cuando estás en una situación de esas. Hasta que la persona está muy mal no se da cuenta, entonces hay que prestarle atención a lo que son las libertades, a cómo se siente, al machismo, a la brutalidad, y animarse, si no es a denunciar, al menos a contarle a alguien. Porque se habla de buscar ayuda y la verdad es que no se sabe a dónde ir a buscar ayuda. Entonces, contarle a un amigo o amiga o a un vecino, tratar de abrirse porque generalmente la víctima de violencia doméstica se encierra en sí misma, y lo más difícil es poder abrirse, hablarlo con alguien. Por más que parezca que el mundo se termina, no se termina, uno puede renacer con 40 años como hice yo y empezar a vivir de nuevo.

7. ¿Avanzan las mujeres en su legítimo reclamo por sus derechos?

– La mujer de a poco se está animando, todavía falta mucho, hay muchas etiquetas y prejuicios, hay mucha gente que te juzga y que te condena, que no ven por todo lo que pasaste. Se viene trabajando bastante bien en materia de derechos, el problema no pasa porque falten leyes, sino que pasa por la falta de animarse y denunciar, por la inseguridad, miedo o vergüenza. A la mayoría de la gente que ha sido víctima de violencia no le gusta contarlo, y eso está mal. Hay personas que con 20 y poquitos años que son víctima de violencia piensa que se les terminó la vida, a ellas les puede decir que con 40 años se puede arrancar de cero, vivir bien y tener una vida mucho mejor.

8. Por lo general, los medios de comunicación también son un reflejo de lo que es la sociedad, y hasta donde conozco, siempre hay más hombres que mujeres trabajando, usted dirige dos medios, ¿cómo está ese tema?

– Son más hombres que mujeres. La mujer tiene más vergüenza, más miedo. La mayoría del equipo de la radio no son profesionales que hayan estudiado sino que es gente que se ha dedicado a aprender. Funcionamos como radio escuela, la mayoría de los locutores que hay en Bella Unión comenzaron con nosotros. Nos gusta dar oportunidades a la gente, y ahí sucede que los hombres se prenden más a la radio, mientras que la mujer prefiere ser oyente.

9. Un reclamo histórico de los medios de comunicación del interior tiene que ver con la distribución de la publicidad oficial, ¿cuál es su opinión al respecto?

– Que ojalá se cumpla lo que se supone se debe cumplir. Los medios del interior no tenemos publicidad oficial, y si alguien tiene es porque como que le tiran con algo para que no reclame. Debería distribuirse acorde a la población, a lo que son las mediciones de audiencia y no como se hizo siempre, de forma política.

10. Una idea o pensamiento para compartir…

– ¡Buen día! Esa es mi frase cuando abro y cuando cierro mi programa de radio, digo buen día durante la mañana, digo buen día durante la tarde. Creo que el buen día más que un saludo es como un deseo de que tenga un buen día. Estamos vivos, así que tenemos la oportunidad de hacer algo divertido, entretenido, algo bueno, ya sea para nosotros, para nuestros seres queridos o por algún desconocido.