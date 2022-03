Personas con diferentes discapacidades comienzan movilizaciones en reclamo del pase libre en el transporte nacional

Está aprobado pero no se cumple, sostienen

Días pasados EL PUEBLO recibió una comunicación desde la Coordinadora Nacional de Personas con Discapacidad Visual (conjuntamente con los colectivos que nuclean a otras discapacidades a nivel departamental y nacional), donde dan a conocer su preocupación por la situación planteada con el otorgamiento y puesta en práctica del “Carné de transporte gratuito para personas en situación de discapacidad” (Artículo 2 del decreto 176/2021). Hablan además de hacer una serie de movilizaciones a nivel nacional, a fin de que se conozca la situación.

Si bien este derecho ha sido plasmado en el artículo 56 de la ley 16.095, puesta en vigencia en 1989, se derogó luego por la ley 18.651, vigente desde el año 2010. No obstante ello, dicha ley reitera el derecho de las personas con discapacidad a ser trasladadas en forma gratuita por las empresas de transporte colectivo nacional terrestre de pasajeros, estableciéndolo claramente en el artículo 83 de la misma. Por lo tanto han transcurrido más de 30 años sin que todavía su aplicación se haya hecho efectiva. El mencionado artículo 83 fue reglamentado por el decreto 176/2021. Obsérvese que pasaron más de diez años entre la puesta en vigencia de la ley 18.651 y la reglamentación del referido artículo 83.

De inmediato este diario tomó contacto con una de las principales impulsoras del movimiento, Karen Gadea, de 29 años de edad, (residente ahora en la ciudad de Bella Unión), con quien conversaba de esta manera:

-¿Cuál es su rol en todo esto?

Actualmente soy parte de la coordinadora por el pase libre nacional. Este movimiento empezó hace unos dos meses más o menos. Como venimos diciendo, si bien está el decreto, es algo que está como muy en pañales todavía.

-O sea, ¿aprobado está el pase libre?

Sí, pero no se está poniendo en práctica. El decreto está desde hace un año y por eso fue que en principio nos juntamos las personas con discapacidad visual, y ahora nos hemos ampliado a personas con otras discapacidades porque justamente, como le decía, está el decreto pero no se está aplicando. Vamos a ver por qué, queremos saber por qué nosotros no estamos accediendo a ese derecho.

-Tenemos entendido que su discapacidad es visual…

Sí, baja visión.

-Pero hay también en este reclamo gente con otro tipo de problemas…

Sí, hay otros compañeros. Estamos haciendo los contactos para las personas sordas, para las personas mudas, compañeros en silla de ruedas…. En sí se está extendiendo mucho a todos los compañeros con discapacidad.

-¿Qué implica en concreto este pase libre? ¿Transporte interdepartamental?

En realidad es pase libre nacional, sería el transporte a nivel interdepartamental sí. Es un derecho que tenemos, a las personas con discapacidad se les hace más complejo el tema de los pasajes… Los pasajes están caros y cuesta gestionarlos, se necesita por ejemplo si tuviste un accidente y te amputaron una pierna, entonces necesitás viajar mucho para hacer rehabilitación supongamos; todos sabemos que hoy todo se concentra en Montevideo, a nivel de la capital, y necesitás ir, una revisación por ejemplo… Estaría bueno contar con este beneficio para poder movilizarnos, incluso ir a algún lugar a hacer un deporte y a la vez hacer como más visibles lo que son las discapacidades en general.

-¿No hay ya un descuento en los pasajes para ustedes?

Sí, en realidad para pensionistas y jubilados. Con el recibo del BPS se hace un descuento. En lo que las empresas consideran temporada baja hay un descuento del 50% en pasajes y en temporada alta creo que es el 30%. Pero acá se está hablando del pase libre.

-Un reclamo que viene entonces de muchos años…

Hace alrededor de 30 años que esto anda así, que se aprueba y que no se aprueba, que se guarda en un cajón y ahí queda… Entonces estamos como buscando la manera de movilizar, de ponernos las pilas y decir: vamos a salir a hacer visible esto para que se entienda que realmente lo necesitamos.

-¿Hay gente trabajando en esto en todo el país?

Sí, en algunos departamentos más y en otros menos, pero estamos haciendo lo posible y hasta lo imposible…

-Para ser más…

Pero sobre todo por el hecho también de que para hacer la difusión, y hoy que está todo el tema de las redes sociales, que llegue a más personas, cuanto más se pueda difundir mejor, para que todas las personas estén enteradas.

-Finalmente, vienen organizando una movilización a fin de mes, ¿es así?

La movilización más grande, o una de las principales, va a ser en Montevideo el día 31 de marzo. Será frente al Ministerio de Transporte a las 5 de la tarde y de ahí se va a caminar hasta la Torre Ejecutiva en la Plaza Independencia, y ahí se va a leer una proclama. En el interior, si bien está también planteada la idea de hacer una movilización, eso va a quedar a criterio de cada organización.