Personas Ausentes: “Si no hacemos visible esta realidad y le encontramos solución, nos esperan tiempos difíciles”

María Luisa Nogueira

María Luisa Nogueira es una luchadora social. Hoy su batalla es por los uruguayos ausentes, basta mirar su Facebook para notar cómo difunde la situación de muchos compatriotas que elevan las cifras oficiales de las personas que faltan en sus hogares. Todo comenzó hace poco más de ocho meses con la desaparición del salteño Enrique Gonzalo Barboza Sisnández. EL PUEBLO conversó con María Luisa para conocer y visibilizar un flagelo en nuestra sociedad.

– ¿Ya ocho meses sin Gonzalo?

– Exactamente, desde el 28 de noviembre del año pasado.

– ¿Se ha sabido algo? ¿No rindió la búsqueda en abril?

– No tuvo ningún resultado y no se sabe absolutamente nada, es como que lo hubiera tragado la tierra luego de Rodó y Trillo, como muchos uruguayos que están pasando por lo mismo.

– ¿No ha sido posible recrear el camino que siguió luego que fue visto por última vez?

– No, no hay nada. Lo que hay son muchas conjeturas, seguimos buscando, incluso en el día de ayer se hizo alguna gestión que le solicitamos a Interpol sin ningún resultado. Nosotros seguimos en la búsqueda.

– Mencionó a Interpol, ¿piensan que pudo haber cruzado a Brasil?

– Y puede ser, es la única posibilidad de que él haya salido del país, que es lo que me dice Interpol. Es salir por frontera seca porque su característica es muy compleja en nuestro país y es una realidad muy preocupante.

– ¿No era que Gonzalo estaba muy entusiasmado con ir a encontrarse con su madre?

– Totalmente, solamente engañado o algo de eso es por lo que lo pueden haber llevado. Y solo que él haya vuelto a ruta 3 también, porque para donde él iba, a las 20.05 horas de ese día, que es la última cámara que se nos mostró, por ahí él no salía a la ruta. Él iba por Rodó derecho.

– Armando un informe para EL PUEBLO sobre los “uruguayos ausentes”, tuve contacto con la página oficial del Ministerio del Interior que tiene un sitio para ellos, no eran más de 150 los que allí se encontraban, ¿son todos o falta actualizar esa información?

– Esa página no está actualizada…

– Sin embargo está Gonzalo, cuya ausencia es bastante reciente comparada con el resto.

– Sí, está Gonzalo porque hicimos mucha presión y mucho ruido. Pero esa página no está actualizada. Cuando comencé con todo esto me guiaba por esa cantidad de cerca de 150 personas ausentes, luego cuando me fui interiorizando incluso por parte de las mismas autoridades del Ministerio, me dijeron que manejara arriba de los 240 personas, y en averiguación de paradero, que es en lo que ellos se escudan para no dar las cifras oficiales, porque personas entendidas en esto me dieron una explicación, parece que esa imagen perjudicaría a nivel internacional a nuestro país si se dieran todas las cifras reales de que haya tantas personas ausentes sin saber qué les pasó, como si se las hubiera tragado la tierra. Yo quiero creer que no, porque si nosotros no actuamos con la realidad y los números verdaderos, que para mí así sea solo un uruguayo ausente es fundamental que se actúe con todos los protocolos, que empapelemos a Uruguay con el nombre y la foto de la persona, que demos cuenta a Interpol, que todas las alertas que hay a nivel mundial y a las que podamos adherirnos. Si no actuamos con la realidad, será difícil que podamos resolver el problema.

En el año 2021 yo veía a la mamá de Ignacio Susaeta, Alejandra Rodríguez, que en unas declaraciones que daba decía que había un promedio de doce denuncias por día de personas ausentes. En su mayoría se las encuentra, pero doce personas por día, ¿cuántas nos quedan en el año sin encontrar? Y ella también denunciaba en ese año 2021 que esa página del Ministerio no estaba actualizada

– Escuchándola ahora y en otros momentos me queda la sensación que tiene mayor apoyo de Interpol que de nuestra propia policía, ¿es así?

– Sí, pero cuando nosotros hablamos de Interpol tenemos que darnos cuenta que no es esa institución que se encuentra en otro país muy lejos, son funcionarios uruguayos que están al servicio de Interpol. En mi caso, mi contacto directo es una persona sumamente humana, sería el policía que hace de bueno digamos. Es así, que cuando Andrea, la mamá de Gonzalo, quiere plantear algo o en mi caso personal, como lo ocurrido hace unos dos o tres días que le plantee una situación y una duda que teníamos, él inmediatamente hizo las gestiones para que se cumpla. Nosotras nos cansamos de que para cada situación que planteábamos teníamos una excusa, cuando lográbamos dar con alguien que nos diera una excusa, porque lo más normal es que ni siquiera una excusa te dan. Y cuando hablo del Ministerio del Interior y de las dificultades que hay, y de las realidades que nos toca vivir a nosotros como familia, pero también le toca vivir a un montón de familias que están pasando por esta misma situación, no es que esté en contra del Ministerio, el deseo de todos nosotros es encontrar soluciones, es poder poner nuestro granito de arena para que se encuentren soluciones reales para una problemática que angustia a muchas personas. Y cuando decimos, ponele que sean 160 familias que fluctúa en la página del Ministerio del Interior, es algo que cruza al país, a la sociedad. La frontera seca es un problema tremendo, una realidad que te puedo asegurar que no se conoce en Montevideo. Sé que me arriesgo demasiado en decir esto, pero con la realidad que conozco en la frontera seca, estamos cerca de la trata de personas de México o Sinaloa.

– Hablaba el otro día con alguien que participó de la búsqueda de Gonzalo en abril, y me dijo que eran pocos los salteños que habían concurrido a ayudar, ¿la sociedad no está compenetrada con esta problemática? Y no me refiero solo al caso de Gonzalo.

– Si, son muchos casos. Antes de venir a esta entrevista leía una publicación de la tía de Gonzalo que decía que había hecho una publicación en las redes hace unos cuantos días y nadie la compartió, y eso se da. Y bueno, nuestros legisladores y nuestro gobierno no están ahí porque sí, se los votó. El Palacio Legislativo no está integrado por ocupas, los votamos nosotros, y tristemente son el reflejo de la sociedad. No quiero ser injusta y generalizar, hemos hecho un trabajo de hormiga, nos hemos reunido con legisladores, hemos visibilizado el tema, muchos de ellos no lo conocían y se abrieron a conocerlo.

Aprovecho a aclarar que yo acompaño a Andrea y a todas estas familias que he conocido en estos ocho meses, pero es necesario que las familias, con el dolor que les significa todo lo que están viviendo, la angustia de no saber en qué momento puede aparecer o que nunca más aparezca su hijo, porque por lo general se trata de madres, ¿tiene que hacer todo este camino de aprendizaje? ¿Puede hacerlo?

– ¿Cómo se encuentra la mamá de Gonzalo con todo esto que le está pasando?

– A mí me parte el alma, sinceramente, como me parte el alma la mamá de Luzmila, la mamá de Ignacio, de Ivana en el Chuy. Me llega todo ese dolor porque soy mamá, porque soy abuela. Pero Andrea tiene esos días que emocionalmente no puedo ponerme en sus zapatos, y no tener respuesta, y que ella sienta, con toda la razón del mundo que no se hicieron las cosas bien en un principio, como en la mayoría de los casos, es tremendo.

– ¿Qué más se podría hacer?

– Hay tres proyectos en el parlamento que los estudiamos, que están presentados por distintos partidos, recién me enteré de qué partidos, no lo sabía. Es necesario instrumentar la Alerta Amber ya, es necesario que las cosas se comiencen a hacer bien. Le cuento porque me anoté acá en mi libreta, la oficina de personas ausentes trabaja solo en horarios administrativos, son ellos los que tienen el protocolo y todo lo poco que tenemos a nivel tecnológico para realizar las búsquedas, y solo trabajan de lunes a viernes. No pueden tener un teléfono 0800 para que se puedan comunicarlas 24 horas del día porque son solo once personas y no tienen quien atienda ese teléfono. Si no hacemos visible esta realidad y le encontramos solución, nos esperan tiempos difíciles.

————————————————

PERFIL DE MARÍA LUISA NOGUEIRA

Madre y abuela.

Es del signo de Acuario.

De chiquita quería ser abogada.

Es hincha de Uruguay.

¿Alguna asignatura pendiente? Un montón.

¿Una comida? Las pastas.

¿Un libro? “Ejercicios de contemplación”, de Franz Jalics.

¿Una película? Cadena de favores.

¿Un hobby? Todo lo que sea manualidad, como tejer.

¿Qué música escucha? Clásica, en especial Chopin.

¿Un día de la semana? Todos.

¿Qué le gusta de la gente? La amabilidad y su sonrisa.

¿Qué no le gusta de la gente? La falta de empatía.