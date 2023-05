Periodistas y escritores tiemblan la AI amenaza con sustituirlos

En Salto no lo creemos

Se dice por estos días que: El estallido de ChatGPT y la demostración de que la Inteligencia Artificial es capaz de redactar textos originales casi idénticos a los de cualquier humano han hecho saltar las alarmas en algunos sectores. El temor a las pérdidas de empleo, es grande y creciente.. Una incertidumbre que le quita el sueño a periodistas y escritores, por citar rubros cercanos que conocemos, «mas tarde que temprano, llegará», dice la vieja canción, y eso «alborota el avispero»

«Los expertos consultados por Business Insider España coinciden en que los riesgos que plantea la IA no son nuevos y que la clave está en «cómo se utiliza la herramienta». Todos tememos que la inteligencia artificial nos quite el trabajo. Y los periodistas no somos una excepción», dice la revista.

Claro que uno, al sur del sur, en un país que se jacta en repetir, «no se pongan nerviosos, los adelantos al Uruguay llegan 20 años después», como que se le resta importancia a la cosa.

Y en Salto, el optimismo reina entre algunos colegas, que medio en serio, medio en broma, cuando hablan afirman que:

«La inteligencia artificial no puede hacer un Garaventa, es irrepetible», «tener la agudeza de los periodistas que analizan la polìtica vernácula, con ese toque de distinción que le dan en Salto». «Nunca van a lograr la pasión que tienen los periodistas deportivos, y los dichos y motes que sacan de la galera», Ni Editoriales como la de ARD, por mencionar algo de la amplia Redacción de Diario El Pueblo, porque en cada caso, hay pasión, hay oficio, años en el trillo, y sobre todo, la confianza de los lectores en sus cronistas.

El periodismo se vive, se respira, se transpira, es alegría, es tristeza, es dolor, es vida, siempre es vida, pagina a pagina que se multiplica con sus lectores.

ACA CERCA Y HACE POCO

Mientras que por aquí hacemos una represa con ríos de tinta, más allá, hace poco tiempo, que vienen diciendo que: “La herramienta de OpenAI, ChatGPT, ha demostrado su capacidad para producir textos originales muy parecidos a los de cualquier humano, y, aunque todavía muy encorsetados, esbozan lo que realmente será en el futuro una verdadera amenaza para miles de puestos de trabajo en todos los sectores.

Lo más escalofriante es que la revolución solo acaba de empezar: Microsoft ya ha anunciado la llegada inminente de ChatGPT 4, una versión que puede convertir texto a vídeo, ampliando así las posibilidades de la inteligencia artificial”.

Nosotros, los periodistas de este pequeño punto del mundo, llamado Salto, decimos que no será sencillo enterrar nuestra profesión y que los pájaros agoreros deberán esperar.

Pero mientras nosotros estamos seguro de lo que hacemos, cada día brindar lo mejor que el intelecto nos da, con el calor y el color de nuestro leal saber y entender, tanto es así que algunos piensan y argumentan: “Mientras que nadie puede negar que el periodismo sufre desde hace años una importante crisis de credibilidad(en los multimedios), no se puede aspirar que la inteligencia artificial sea mejor llevando a cabo el ejercicio informativo.

«El periodismo vive de personas y para personas», sentencia Elena Real, profesora de deontología y ética periodística de la Universidad Complutense de Madrid, mientras explica que la IA hubiera sido fundamental en el caso WikiLeaks para haber seguido «extrayendo información sensible que las redacciones abandonaron por inabarcable».

La revolución de la IA puede compararse, según los expertos, al miedo que se sintió cuando se inventó la televisión o cuando Spotify llegó amenazando la industria musical. Esta nueva tecnología «no va a destruir nada», asegura Igor Fernández, responsable de desarrollo de negocio corporativo en Protecmedia.

Y DE LOS ESCRITORES QUÉ PODEMOS DECIR

Los escritores de todas las industrias han expresado su preocupación de que ChatGPT tomará sus trabajos algún día. Pero los expertos dicen que los sitios que publican contenido escrito por IA están penalizados por las políticas de spam de Google. Ofrecieron razones por las que es poco probable que ChatGPT los reemplace en el futuro.

Podemos dar nombres de los grandes escritores universales, las obras creadas, legados y faros de guías de nuevos aprendices de brujos.

Podemos mencionar a los popes de la literatura uruguaya, a nuestros salteños, como Quiroga, Amorim, Marosa, Victor Lima, y a los mas cercanos en el tiempo, sensibles creadores como Miguel Motta, Elder Silva, Victor Silveira, Juancho Martínez, Martha Peralta, Jorge Menoni, Cachi Do Santos, Jorge Pignataro y tantisimos más. Esas inteligencias, naturales, humanas,creativas, sensibles y con un colorido universo de palabras, de frases,de metáforas resultan muy difícil de igualar y menos artificialmente.

EL OPEN AI CHATGPT

“La capacidad de OpenAI ChatGPT para comprender y responder al contexto es una de sus características clave, lo que significa que puede tener una conversación con el chatbot. La mayoría de las veces, su respuesta tiene mucho sentido. Su eficacia radica en que recuerda discusiones anteriores. Utiliza esta información para generar y mejorar respuestas pertinentes y coherentes.

Esta conversación fluida convierte a ChatGPT en una herramienta poderosa para diversas tareas de redacción de contenido. Desde la conceptualización hasta las etapas finales de edición, ChatGPT puede ayudar. ¡También es hiperpolíglota, lo que significa que puede comprender y producir contenido receptivo en casi todos los idiomas del planeta!”.

Finalmente digamos que con ese optimismo bien salteño, podemos señalar que no será fácil que la Inteligencia Artificial reemplace a periodistas y escritores, pero, tampoco tenemos que dejarnos estar, y sacar provecho de lo que se viene, y hacer valer aquel viejo dicho: Me tirastes a los lobos/ pero yo volví, liderando la manada”.