Periodistas o “pilotos de tormentas”

Para nosotros nadie ha definido mejor a un “periodista” uruguayo como el que consideró que ser “periodista en el Uruguay”, es algo muy similar a ser un “piloto de tormentas”.

Nos explicamos, lo que la gente considera “periodista” (para nosotros informativista o presentador de noticias), es muy delicado y por algo en muchos casos ellos mismos no se consideran “periodistas” sino “comunicadores”, que para nosotros es quien se limita a “comunicar”.

Por algo se ha sostenido y se sostiene que de la Universidad salen “comunicólogos” y no periodistas. Esto es gente que sabe comunicar muy bien, con claridad, precisión y facilidad de exposición.

A lo sumo puede limitarse, a elegir sus fuentes, a “chequear” la información que posee en la medida de lo posible y luego exponerlo delante de un micrófono, las cámaras o un medio escrito.

¿Esto basta para considerar que alguien es “periodista”? Por supuesto que no. Si bien en la medida que sus fuentes y sus argumentos sean sólidos, resultará más creíble su versión.

Pero no cargamos las tintas sobre las personas que se desempeñan en los medios, porque sabemos, que un “periodista” tiene sus compromisos, familiares, económicos, sociales y demás y por lo tanto no puede poner en riesgo su trabajo.

Por otra parte si alguien tiene el coraje de opinar lo que otros no lo permiten, o de enfrentar la corrupción, le será difícil conseguir respeto y ponerse a salvo de los inescrupulosos que no tienen límites a la hora de lograr sus intereses.

Esto ha llevado a decir que no hay peor censura que la “autocensura” y es una gran verdad. Si un periodista “patea contra el clavo”. Esto es va contra la “línea” del medio u opina algo que puede perjudicar a un avisador o una de las personas que de una u otra manera apoya al diario, sabe que por cualquier motivo (por lo general nunca por el verdadero), quedará sin trabajo. Porque los que mandan verdaderamente y “marcan” lo que va y lo que no va en un medio de comunicación masiva, son los dueños, los responsables del medio, que generalmente no aparecen.

Se nos dirá entonces ¿Es posible que haya libertad de opinión, de expresión o de pensamiento? No dudamos en expresar que NO ¿O no ha oído hablar de las llamadas de los poderosos, económicamente hablando o de los políticos que en alguna medida influyen a la hora de determinar el destino de la apetecible “torta” de los avisos de empresas públicas? para dejar claro lo que les ha gustado y lo que no les gusta o lo que es peor para decir “quien” no le gusta.

En fin, muchas cosas para hablar sobre este tema (entre ellas de los “blogs” personales de los periodistas) pero si pretendemos analizar la realidad al menos no la disfracemos.

A.R.D