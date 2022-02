Periodismo y comunicación

Cuando alguien nos recrimina entendiendo que estamos en contra de todo lo que se hace en materia de comunicación, realmente nos llama la atención, porque deberían de ser estas personas las que más entendieran.

Para aclarar un poco las cosas. Hemos sostenido y seguimos así pensando, que no hay periodismo sin investigación. Que no se trata de buscar las diferentes “versiones” que puede haber sobre un mismo hecho, sino que necesariamente, para que algo sea considerado una investigación periodística, debe de haber “interpretación” que no es lo mismo que opinión.

No nos gusta el término de comunicador, pero reconocemos que al menos es un intento de establecer las diferencias, entre una cosa y otra. Hay que saber que el término comunicador nace de “comunicado”. Esto es algo redactado que refleja la visión de alguien (institución o autoridad).

Nunca entendimos ni entenderemos, como puede haber “conferencias” de prensa en la que no se admitan preguntas, tampoco en que éstas sean “filtradas” por alguien antes de autorizarlas y menos que haya “periodistas” o medios que se presten para estas “conferencias”, sin establecer al menos sus discrepancias.

Reconocemos que incluso hay “periodísticos” que sin tener como objetivo hacer periodismo de investigación profunda y jugada, procuran al menos profundizar en la noticia e informar de algunos detalles preliminares de los hechos.

Que existe también una suerte de confusión en la “masa” del público en tal medida que estamos seguros que si preguntáramos a qué considera periodismo y a qué o quien considera un comunicador.

No estamos contra nadie, pero tampoco consideramos válido confundir una cosa con la otra. El periodista no puede tener amigos, sino sólo gente que lo respete por su honestidad, su capacidad y su distanciamiento del poder de turno.

Para entendernos, no nos gustan las “felicitaciones” de los poderes públicos porque en realidad el verdadero periodismo debe ganarse el respeto y no la amistad.

A través de estas líneas pueden entenderse las dificultades que suele tener el periodismo no sólo en el interior. Es que mientras el poder político no entienda que el verdadero periodismo es aquel que no depende de los intereses económicos, sino de su propia conciencia, no habrá periodismo posible.

Los medios periodísticos en nuestro país son demasiado frágiles, se los “ahoga” fácilmente y se los coloca en la difícil situación de entregarse y cambiar de línea o de cerrar sus puertas.

Habría mucho más para profundizar en este tema, pero será en otra ocasión.

A.R.D.