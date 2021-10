Pereira, Civila y Passada fueron confirmados como candidatos a la presidencia del FA

El Congreso del Frente Amplio (FA) finalmente proclamó tres candidaturas para competir por la presidencia de la fuerza política el próximo 5 de diciembre.



PEREIRA

El expresidente del Pit-Cnt Fernando Pereira, el diputado socialista Gonzalo Civila y la expresidenta del FA Ivonne Passada obtuvieron la confirmación de sus candidaturas por parte del Congreso.

Pereira destacó la militancia política, las bases y los comités de cada “barrio y comunidad” con vecinos uruguayos y uruguayas preocupados por “la suerte de los compañeros y del país”.

“Ahí donde hay comité de base vibra el Frente Amplio. Vibra la izquierda y vibra el progresismo”, apuntó Pereira.

El dirigente criticó los años 1990 por la “exclusión y concentración” a raíz de un “neoliberalismo tan crudo, tan salvaje”, que fue derrotado en “el referéndum de 1992 cuando los uruguayos dijimos no a las ventas de las empresas públicas”.

“Hemos atravesado 15 años de gobierno y permítanme decir que con todas las autocriticas que haya el Congreso entre este sábado y domingo, el Frente Amplio llegó para cambiar la historia del Uruguay. Llegó para cambiar al Uruguay”, expresó Pereira, que recordó a Tabaré Vázquez, entre otros dirigentes históricos de la fuerza política como Líber Seregni y Danilo Astori.

Finalmente, Pereira repasó logros durante los gobiernos del FA como la reforma tributaria y celebró la llegada a las firmas para impulsar el referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración “contra todo pronóstico”.

“De acá a marzo o abril no hay ninguna tarea más importante que construir una nueva mayoría contra una derecha conservadora que colocó su peor cara en la LUC”, expresó.



PASSADA

Por su parte, Passada apuntó su discurso también a los militantes de la fuerza política y en particular a los del interior del país, además de hacer también referencia al referéndum contra la LUC.

La dirigente abogó por un Frente Amplio “integrado” que tenga “las puertas bien abiertas para la participación”.

“A veces demoraremos más en tomar resoluciones si se discuten en forma colectiva y horizontal, pero cuando esa construcción de trabajo sea con la mirada de todos tendrá una mayor efectividad. Aquel que no se sienta participe es muy difícil que siga construyendo. Hay que descentralizar nuestra fuerza política”, insistió Passada, que agregó que no “hay un interior, sino varios”.

Passada también reivindicó la paridad de género y reclamó por un “cambio cultural” necesario que requiere de voluntad política.



CIVILA

Civila, en tanto, dijo con respecto a la autocrítica que “no basta con hacer transformaciones desde el Estado sino se fortalecen las herramientas colectivas para organizar al pueblo y cambiar la realidad desde su base”.

“La derrota que tuvimos que vivir, que nos costó un duelo también fue una derrota electoral y política, pero también fue ideológica. Debemos asumir que el avance de un imaginario meritocrático, individualista y de una tremenda fracturación social ha sido un obstáculo formidable para que muchos cambios que pudimos hacer desde las políticas públicas no se sostuvieran en el tiempo”, expresó Civila.

Sobre el referéndum contra la LUC, Civila aseguró que era la única “campaña que consideraba” porque se trata “del corazón del proyecto de clase de la derecha”.

El secretario general del Partido Socialista también reivindicó avanzar hacia una mayor paridad en la fuerza política y a “la renovación”.

Más temprano, el Congreso del Frente Amplio homenajeó a las históricas militantes políticas Milte Radiccioni, Alba Roballo, Azucena Berruti y Belela Herrera.