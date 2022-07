Pérdidas totales de productores de Belén por tormenta de granizo

En horas de la mañana anterior se comenzaba a conocer el azote que recibía la localidad de Belén y su zona, a raíz de una fuerte tormenta de granizo y abundante registro de lluvias que se dieron también en horas de la tarde. En dialogo con el coordinador de CECOED Josue Lima a media mañana, nos informaba que se estaría haciendo un relevamiento de daños en tanto se iban vislumbrando las zonas afectadas. En horas de la tarde EL PUEBLO consultó al Alcalde Luis Zulini quien informó que se conocía de forma parcial el daño porque justamente las lluvias copiosas habían impedido un relevamiento rápido y más exacto.

Estragos a pequeños productores

Varios detalles de daños y la tormenta de granizo fueron aportados por el alcalde mientras se encontraba en plena labor.

«Anduvimos a la vuelta haciendo un relevamiento pero como estaba lloviendo muy fuerte no pudimos ver todavía todo el daño que causó el temporal. Estuvimos con algunos productores y algunas casas de familia que resultaron con los techos rotos a causa del granizo, y mañana (por hoy martes) vamos a salir a hacer un relevamiento más exacto de todos los daños que causó la granizada. Fue un granizo que hacía años no se veía acá en el pueblo y a los productores por ejemplo les rompió invernáculos, cosechas enteras de arvejas por ejemplo, los daños fueron bastante importantes.»

Hasta la tarde anterior eran 5 los productores afectados relevados con daños en su producción, pero son más, dijo Zuliani. «Estimamos que hay varios productores más que se vieron afectados porque a muchos lugares no pudimos llegar pero muchos se han puesto en contacto con nosotros y en la recorrida de este martes entonces nos vamos a encontrar cara a cara con más daños. En un caso particular de un productor chico que tiene un invernáculo y una huerta y vende la producción propia en una verdulería , la piedra hizo estragos porque se le rompió todo el invernáculo y en la huerta no le dejó nada. Hay dos realidades, el del productor grande que tiene un galpón asegurado y en buen estado y no le pasó nada, y por otro lado productores chicos que el daño que recibieron fue catastrófico porque se le fue toda la cosecha.»

Viviendas afectadas por granizo y lluvia «En lo que es casas de familia, fueron afectadas 3 viviendas en diferentes situaciones. Una que tenía chapa de cartón se le rompió todito el techo debido a las fuertes lluvias, y en caso de que tenían la chapa del techo en mal estado el granizo