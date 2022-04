Peñarol primero y Nacional después: Libertadores, todo un cuesta arriba

En filas de Peñarol, que debutará hoy martes a las 19:15 visitando a Colón de Santa Fe por Copa Libertadores de América, no figura entre los inscriptos Cristian Olivera. El delantero de 19 años no está siendo tenido en cuenta por razones personales y su préstamo expirará el 30 de junio, por lo que debe volver al Almería y no continuará en el conjunto aurinegro. Nacional jugará mañana miércoles frente a Red Bull Bragantino de Brasil, el que no quedó dentro de los anotados es Ángelo Gabrielli, lateral derecho que llegó al club en febrero de 2021 firmando un contrato hasta diciembre de 2022. El cuerpo técnico resolvió no contar con él salteño pero sigue ligado a la institución y no salió a préstamo.

EN TIEMPO FUTURO

Tras su estreno, los carboneros recibirán a Olimpia el martes 12, jugarán en Asunción contra Cerro Porteño el miércoles 27 y frente a Olimpia el miércoles 4 de mayo, serán locales con Cerro Porteño el martes 17 y cerrarán la fase de grupos el miércoles 25 contra Colón en el Campeón del Siglo. Los albos, por su parte, recibirán a Estudiantes de La Plata el miércoles 13, visitarán a Vélez Sarsfield el martes 26 y a Estudiantes el martes 3 de mayo, y cerrarán en el Gran Parque Central frente a Vélez Sarsfiel el miércoles 18 y Red Bull Bragantino el martes 24. Peñarol fue por última vez Campeón de la Libertadores en 1987. Nacional en 1988. Después….nunca más.