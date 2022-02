Peñarol Femenino Sub 13 juega la fase final este fin de semana

Campeonato Nacional de Clubes ONFI

Peñarol de Salto femenino Sub 13 es finalista del Campeonato Nacional de ONFI denominado «Todas Juegan».

Dicha fase definitoria se realizará este fin de semana en Trinidad, ciudad que albergó el pasado fin de semana las semifinales con Peñarol como protagonista.

La actividad se jugará en el Parque Centenario, las aurinegras debutarán ante Liverpool de Montevideo hoy a 16:45 horas, más tarde lo harán con Plaza Colonia. Quedando el partido ante Nacional de Montevideo para el domingo 27 por la mañana. Con toda la programación:

El plantel de Peñarol Femenino Sub 13 que jugará la final del Campeonato Nacional de ONFI este fin de semana en Trinidad.

Sábado 26 de febrero

15:30 hs. Plaza Colonia – Nacional de Montevideo

16:45 hs. Peñarol de Salto – Liverpool de Montevideo

20:00 hs. Liverpool de Montevideo – Nacional de Montevideo

21:45 hs. Peñarol de Salto – Plaza Colonia

Domingo 27 de febrero

9:30 hs. Liverpool de Montevideo – Plaza Colonia

10:45 hs. Peñarol de Salto – Nacional de Montevideo

LA BLANQUEADA: ASPIRANTES PARA EL FEMENINO

El baby fútbol femenino de La Blanqueada, solicita niñas aspirantes para las tres categorías: Sub 10, Sub 13 y Sub 16.

Las mismas se pueden comunicar al 095 748 624 o bien concurrir a la cancha de la UBA 6 en el barrio Calafi luego de las 18 horas.

ARBITROS: LLAMADO A INSCRIPCION EN LA LIGA

La inscripción para los árbitros debe registrarse en el local de la Liga Salteña de Baby Fútbol (en su sede del local Comercial del Dos Naciones) los días miércoles, jueves y viernes de 19 a 21 horas.

Vale señalar que los viáticos para la presente temporada serán:

$ 300 para partidos de Pre-baby

$ 420 para partidos de 7 a 10 años

$ 450 para partidos de 11 y 12 años

$ 600 para partidos de 13 años.

CERRO: ASPIRANTES EN VARIAS CATEGORÌAS.

La sub-comisión de baby fútbol de Cerro, presidida por Daniela Pereira convoca a niños aspirantes a formar parte de sus planteles en las siguientes categorías: pre-baby, 7, 8, 9, 10 y 11 años.

Los interesados podrán concurrir a la cancha de baby fútbol del club ubicada en el Complejo Blardoni de lunes a viernes luego de las 18 horas.

ALMAGRO: CAMPAÑA RECOLECCIÒN DE UTILES ESCOLARES

La misma es llevada a cabo por la sub-comisión de baby fútbol de Almagro encabezada por Maximiliano Galvan.

Está destinada a recolectar todos los útiles escolares posibles que la gente quiera donar para poder entregárselos luego a niños en contexto carenciado para de esa manera ayudarlos en el inicio del año escolar.

Por donaciones se pueden contactar al 098 265 807 o al 091 089 430

«CANCHA CHICA»: MARTES Y JUEVES AL MEDIODÍA POR AM 1450 ARAPEY.

El programa deportivo «Cancha Chica» que se emite hace 20 años al mediodía por AM 1450 Radio Arapey va los días martes y jueves.

Bajo la conducción y producción de José Luis Toriani Pereira, el programa se ha convertido en un referente a la hora de saber que sucede con el fútbol de los más chicos en Salto.