Hoy sábado 12 y mañana domingo 13 de febrero la categoría de 13 años de

Peñarol de Salto femenina estará jugando pro el Campeonato Nacional de

ONFI denominada «Todas Juegan».

La actividad se jugará en el Parque Centenario de Trinidad, los tres partidos

para las aurinegras serán:

Sábado 12 de febrero

17:30 Peñarol vs Sparta de Tacuarembó.

20 hs Peñarol vs Plaza de Colonia.

Domingo 13 de febrero

10:30 vs Nacional de San José.

PEÑAROL: DÌAS Y HORARIOS DE PRACTICAS

La sub-comisión de baby fútbol de Peñarol comunica los días y horarios de

prácticas de sus categorías:

6 años

Martes 18 hs / Jueves 18 hs

7 años

Lunes 18 hs / Miércoles 20 hs

8 años

Lunes 20 hs / Miércoles 20 hs

9 años

Lunes 19 hs / Jueves 18 hs

10 años

Lunes 19 hs / Miércoles 19 hs / Viernes 19 hs

11 años

Martes 19 hs / Jueves 20 hs

12 años

Martes 19 hs / Jueves 19 hs

13 años

Martes 20 hs

Jueves 20 hs

Sub 13 femenino

Viernes 19hs / Martes 20 hs (Barbieri)

Sub 16 femenino

Viernes 20 hs / Martes 19 hs (Barbieri)