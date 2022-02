Peñarol Femenino Sub 13 ganó la serie en Trinidad y clasificó a la fase final

Peñarol de Salto femenino Sub 13 es finalista del Campeonato Nacional de ONFI denominado «Todas Juegan» tras ganar su serie semifinal disputada este fin de semana pasado en Trinidad.

La actividad se desarrolló en el Parque Centenario de Trinidad, las aurinegras salteñas ganaron dos partidos y perdieron el restantes de los tres partidos pactados en dicha serie.



Sumaron 6 puntos y quedaron primeras, segundas fueron las de Plaza Colonia con 5 puntos, ambas accedieron a la fase final del certamen organizado por ONFI: Los resultados de Peñarol partido a partido:

Sábado 19 de febrero

Peñarol 3 vs Sparta de Tacuarembó 0

Peñarol 0 vs Plaza de Colonia 1

Domingo 20 de febrero

Peñarol 1 vs Nacional de San José 0

LA BLANQUEADA: ASPIRANTES PARA EL FEMENINO

El baby fútbol femenino de La Blanqueada, solicita niñas aspirantes para las tres categorías: Sub 10, Sub 13 y Sub 16.

Las mismas se pueden comunicar al 095 748 624 o bien concurrir a la cancha de la UBA 6 en el barrio Calafi luego de las 18 horas.