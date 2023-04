Pedro Requelme en un nuevo desafío de proponer que el liceo de Villa Constitución lleve el nombre de quién fue el mentor y primer director , ingeniero Alfredo López Ministeri

Por Catalina Trinidad

Pedro Requelme Giménez , maestro de aula , director y Maestro Inspector de Educación Primaria jubilado actualmente .Profesor de Ciencias de la Educación (jubilado).Docente de Ciencias Geográficas en el liceo de Villa Constitución en el año 1972. Curso sus estudios primarios en las queridas aulas de la escuela número 7 de Constitución. Sus estudios secundarios fueron en el liceo I.P.O.LL de Salto. Los estudios magisteriales lo realizó en el Instituto Normal de Salto,mientras que el curso de directores , el de inspectores y el curso de evaluación de los aprendizajes lo efectuó en el Instituto Magisterial Superior. Es un hombre que volcó sus enseñanzas en Villa Constitución y Salto. Un hombre con una ardua trayectoria habiendo sido el profesor de muchos hoy profesionales. Todos los que lo recuerdan lo hacen con el mayor cariño y respeto , cosas que el fue plantando y que hoy cosecha un gran amor entre los pobladores de la Villa así también como los de Salto ciudad .

Hace unos años atrás escribió un libro( con ayuda de mucha gente ) dedicado al mismo pueblo de Constitución titulado Proceso Fundacional del Liceo de Constitución ( un libro que encierra mucha historia ). Luego de haber pasado por un quebranto de salud en la pandemia se repuso con mucho más brillo y energía .Pero no solo con eso , sino que su mente no para de idear , de crear y de hacer despertar a varias personas el recuerdo escondido y muchas veces guardado .Es así que un día mirando la parte edilicia del liceo de esta localidad , se le vino a la memoria el principal fundador del edificio ,quién fuera el primer director del liceo ,el ingeniero Alfredo López Ministeri ( desaparecido físicamente ) el cual se puso al hombro la aspiración de los vecinos ,lideró la inquietud popular latente a su llegada al establecimiento El Espinillar de Ancap en 1970 .Fue mentor , gestor de la fundación del liceo actual. En ese pensamiento de Pedro saltaron varios nombres de personas que en aquella época colocaron su granito de arena para lo que hoy es la gran realidad : el «»liceo de nuestra Villa'». Aquellos ex alumnos que alcanzaban un ladrillo , aquellos que hacían mezcla ,aquellos que prestaban su camión o simplemente aquellos que llevaban un papel para contribuir con la causa .Vecinos que se sumaban para levantar una pared .No quedó solo con los recuerdos sino que se puso al hombro la idea de proponer que el liceo lleve el nombre de la persona que fue el impulsor ,creador del liceo: el ingeniero Alfredo López Ministeri conjuntamente con la lucha de un pueblo. Un hermoso grupo de personas que con gran sacrificio y esfuerzo lograron el objetivo : El liceo de Constitución y que actualmente los jóvenes alumnos que corren por el patio y que adornan con su presencia cada aula sepan el proceso y conozcan como y de que manera sus padres, hermanos , tíos ,vecinos lograron que hoy ellos puedan tener este centro de estudio tan importante no solo para Constitución, sino también para sus pueblos allegados, cómo lo son Saucedo, Palomas y Pueblo Belén que alberga en sus aulas jóvenes de esa localidad . Pedro comenzó con esta maravillosa idea que siempre rondo en su mente , hablando , visitando autoridades y luego conversando con vecinos ,ex alumnos , ex profesores y ex directores de este centro .Tal es así que formó un grupo en WhatsApp para lograr una mejor comunicación. Grande fue su sorpresa de saber la repuesta de toda la gente , entusiasmada con la idea y aportando cada quien cosas importantes para la causa .Pero no queda aquí toda la movida sino que cada quien tiene en su memoria muchas anécdotas que fueron volcando al grupo y que muchos se nos cae un lagrimón al escuchar y otros al recordar . Para lograr la misión del nombre del liceo hay que cruzar muchas vías , es decir que el camino es largo , muchos trámites burocráticos .Por supuesto que también sortear muchas piedras en el camino pero lo más importante que Requelme cuenta con muchos brazos de la Villa para lograr quitarlas .En estos momentos hay una convocatoria para un asamblea a realizarse mañana miércoles a las 20 horas en el centro escolar de la escuela número 100 para toda la población que desee apoyar la idea así como también se convoca a todos lo ex alumnos del centro educativo .Las ganas están , las garras para luchar están , los brazos para quitar las piedras que se encuentren en el camino están pero por sobre todo está este hombre luchador que es Pedro Requelme quien va por este objetivo de poner el nombre al liceo de quién fue, cómo ya lo dijimos , un gran director y fundador del liceo. El proceso está en camino. Se invita también a qué las diferentes instituciones del medio concurran a la asamblea. La idea está en camino y no hay lucha si un pueblo no está unido .La unión está , la lucha en proceso y las convicciones firmes .