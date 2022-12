Pedro Miguel Rodríguez Morencio

Nuestros comunicadores

Pedro Miguel Rodriguez Morencio

52,es del barrio Artigas….nació

en el sanatorio Panamericano y se crió junto a sus padres y hermanos. Concurrió a la Escuela No. 14 de su barrio y luego fue al Liceo Zona Este, en el tiempo en que la institución estaba ubicada en el área del Shopping. Posteriormente fue el Liceo nocturno en el Ipoll “No me gustaba demasiado ir a la escuela… tampoco que me revisaran la cabeza por el tema de los piojos. En esa época nos ponían todos en fila y nos revisaban. El que tenía pediculosis era enviado para la casa con un polvito para ser aplicado…pasábamos mucha vergüenza. Pero sabíamos que ello le podía tocar a cualquiera, entonces nos tranquilizábamos. Recuerdo a mi madre siempre presente y cuando los domingos íbamos a la casa de nuestros abuelos. Nos reuníamos todos… el abuelo tenía un horno de barro y siempre hacia cosas para comer” – rememoró el comunicador.



Dentro de sus recuerdos de niño también está presente el campito del abuelo en donde jugaba con sus primos y regresaban a la tardecita. “A veces en verano íbamos a la laguna…. allí estaba toda la gente del barrio… era nuestra playa. Ya en la adolescencia empecé a trabajar en la Ferretería Solaro como cadete…. de a poco fui aprendiendo a identificar las calles de Salto al hacer el reparto. Al poco tiempo ya me conocía todas las calles. Me transformé en vendedor muy joven. Huerto Solar me hacía planas para mejorar mi caligrafía y las faltas. Cuando terminaba mi jornada laboral me iba con el cuaderno, porque antes se hacía la boleta a mano.

g – ¿Qué otros recuerdos tiene de esa juventud?

-”Disfruté de mi primer equipo de música Panasonic que compré en Centro Eléctrico que estaba frente a la ferretería. Luego empecé a coleccionar casetes de música disco. Mi ídolo en aquel entonces era Sergio Hornos… siempre se lo digo. Hoy tenemos una amistad… esa música fue y es inolvidable. Fue la generación de los nevados. Como eran muy caros los hacíamos de algodón y portanario. Quedaban como una verdadera obra de arte. Entonces salíamos a lucirlos el sábado por la noche. Tenemos hermosos recuerdos de ese tiempo… nos sabíamos todos los temas. Sergo Hornos era el número uno.

El sábado disfrutábamos de una milanesa en la Cervecería (Uruguay y Soca). Cerveza y Disco hasta las 4 y 15 porque 4 y 30 salia el ómnibus para el barrio e iba repleto.

g – ¿Cómo empieza su historia con la comunicación?

“La comunicación comienza en la década del 90 con amigos del barrio Artigas en un programa que se llamaba barrio Artigas al 2000, donde tratábamos temas del barrio Artigas. Recuerdo que fue cuando gobernaba el Partido Nacional ahí Alejandro Secco y Lucia Minutti nos convocaron para el lanzamiento de la Tarjeta Joven y después nos comenzamos a reunir en el predio de la ex Policlínica. Éramos practicamente todos los jóvenes de la capilla del barrio. Entonces debido al éxito de la Tarjeta Joven, le pedimos a Lucía y Alejandro hacer en el circulo grande de hormigón que había en el patio de la capilla, construir un quincho y una churrasquera. Al poco tiempo andaba el contador mirando y comenzó con la churrasquera de ladrillo y llevó personal municipal para construir el quincho y en esas conversaciones le comentamos que “ Los Magnificos” vecinos del barrio habían quinchado el altar del Papa Juan Pablo II y dijo. ¿Dónde están?

Elaboraron un presupuesto y le dieron plazo de finalización y allí terminaron antes y se les pagó el doble por el trabajo. Minutti se portó muy bien con nosotros, y bueno comenzamos hacer actividades y teníamos que comunicarlas , entonces ahí comenzamos con la comunicación en radio Cultural los días sábados a las 13.00 horas Luego tuve diez años sin hacer programas de entrevistas porque me dediqué a la actividad política. Sí fui parte del programa ¡Aguante el Rock que fue muy exitoso en FM Mundo.

Hoy con Cero Estrés ya vamos por el octavo año consecutivo, al igual que con el portal de noticias que lleva el mismo nombre .

Hoy también estamos en diario La Prensa”.

¿Cómo se denominó el primer programa de radio?

“El primer programa de Radio se llamo Barrio Artigas al 2000 en la ex Radio Cultural 1992

g – ¿Cómo organiza sus actividades?

Es algo que le pongo mucho trabajo diario… hay veces que marco los temas de la próxima semana y los voy armando con entrevistas y opiniones. La participación de la audiencia es la prioridad siempre están. Las editoriales llevan mi firma y mi responsabilidad. Una vez una jueza a la cual mencioné con nombre y apellido que haba sido sancionada porque había estacionado mal el auto y le había dicho al inspector que era jueza no recuerdo exactamente , me envío una notificación pidiendo que lea al aire esa nota y me retracté . Por sugerencia de amigos leí al aire pero no me retracté porque ella misma puso en el escrito que tuvo un mínima sanción”.

Pedro Miguel es precursor de un dicho que fuerte en la audiencia…. Aquí estamos… meta vivir nomas…. que pasen lo mejor que puedan. Todos

los días le recuerdo a la gente que tomen la pastilla para la presión.

g -¿Qué análisis hace de los medios de comunicación?

muy sacrificado… entonces intento superarme día día para lograr un producto distinto que llegue a la gente. Escucho poco y leo mucho. Leo los titulares de algunos diario y no desarrollo las noticias por-que entiendo que la gente debe pagar por el sacri-ficado trabajo que hacemos todos. Por otra parte considero que libertad de expresión tiene sus lími-tes… no se puede decir cualquier cosa, a Creo que los periodistas de Salto somos discriminados por el centralismo.

Los que marcan la agenda se llevan toda la publici-dad oficial; en este periodo el Parlamento votó más recursos para el interior debería llegar a los perio-distas también eso profecionalisaria mas el trabajo. en el interior seguimos a lo Maracana, garra y cora-zón. También deberíamos tener un sindicato, tener tope mínimo para el cobro de la publicidad. Respeto a todos los comunicadores periodistas , aun aquellos que no coinciden con mi forma de ha-cer periodismo, como también a quienes me inten-taron hacer daño. No guardo rencores…la vida me enseñó que estamos de paso”.

g – ¿Cómo vivió la pandemia?

“Fue muy triste, yo trabajé con las medidas de seguridad y nunca paré, Desde lo familiar con perdidas irrecuperables. Fui muy crítico con los médicos.

g – ¿Proyectos a continuar en la comunicación?

El futuro es hoy , no esperemos el futuro que se

nos va el tiempo, quiero tener un emprendimiento familiar y estoy trabajando en eso. Sobre el camino recorrido , se aprende de los errores eso se llama experiencia, es difícil pero es lo que le da sentido a la vida, me duelen los afectos familiares y amistades que se han quedado en este sacrificado pero lindo camino que es la vida que no lleva a vivir con alegría, con muchos errores y pocos aciertos pero tratando de superarnos día a día. Deseo que algún mes me sobre más dinero, después de pagar servicios y deudas (sonríe)…no deseo demasiado…solamente estar tranquilo

y ver mis hijos felices y nada más, deseo que la gente no se pelee por la política y que todos tengan trabajo y vivan de su trabajo y no esperen de nadie nada, eso nos hace libres”

g – ¿Cómo describiría al presente año?

Este año fue muy complicado como en todo el mundo, yo termine mi casa junto a mi compañera… ello nos da tranquilidad… nos cambia todo.

Me hicieron dos propuestas de trabajo… acepté una… trabajo en lo que me gusta…. ciertamente

soy un privilegiado. Esto plantando lechugas y acelgas… armando mi quinta y mi nieto me ayuda a regar.

g -Unas palabras hacia nuestros lectores….

“Deseo que en el próximo años se cumplan todos sus sueños. El tren a veces se demora, pero no lo dejen pasar. Escribí sobre el barrio Artigas para Diario el Pueblo con otros vecinos del barrio cuando salia El Pueblo de los Barrios. Vivo en un barrio de gente trabajadora, era una colonia de inmigrantes rusos, checoslovacos, portugueses, turcos, españoles, italianos en-re otros mi barrio. La identidad de uno es el barrio, por ello hay que defenderla. Sigan comprando el diario… detrás de cada ejemplar está el trabajo de muchas personas”.