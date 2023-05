Pedirán los controles correspondientes de ADUANAS y elevarán minuta con propuestas al Poder Ejecutivo

Por bajas ventas en Salto y pérdida de empleo

Dos reuniones paralelas se llevaron adelante en las últimas horas teniendo como tema común la crítica situación comercial y por ende de empleo que vive el departamento a raíz de la diferencia cambiaria con la República Argentina.

Esta realidad que coteja a Salto con un 150% más caro que Concordia, genera una corrida de salteños a realizar sus compras a la ciudad vecina , generando pérdidas millonarias para el departamento.

De 9 a 11 millones de dólares fugan de Salto a las arcas vecinas.

Esto ha generado que el Centro Comercial e Industrial de Salto genere una ronda de reuniones con los diferentes sectores empresariales para ir analizando propuestas de medidas prácticas que redunden en precios competitivos con Argentina para ventaja del consumidor y desestimular el consumo del otro lado.

Por su parte el grupo Salto en Movimiento recientemente conformado, también viene reuniéndose semanalmente. Este grupo integra sobre todo a trabajadores preocupados por la pérdida de las fuentes laborales.

Que la frontera sea parte del Uruguay que crece.

Luego de la conferencia brindada por el Strio. de Presidencia Alvaro Delgado, en la que destacó la gestión del gobierno para el desarrollo y crecimiento del país, el Centro Comercial de Salto, donde se vive otra realidad, tomó el slogan «Que la frontera sea parte del uruguay que crece», y bajo éste continúa convocando a los empresarios. Este pasado martes a la noche lo hizo con el sector alimentos.

Sector que según pudo saber EL PUEBLO, presente en el lugar, en algunos casos llega a una disminución de ventas de un 70% y de pasar de contar con una plantilla de 8 trabajadores hoy estar con 3 o 4 funcionarios. Sector que viene rotando los seguros de desempleo porque lo que menos quieren es despedir trabajadores , sabiendo también que si algo no cambia ése será el final. Y que también el cierre o «bajar la cortina» puede ser la única opción para muchos. Escuchamos además voces reclamando el control pertinente de ADUANA ya que no solamente se pasa más mercadería de la permitida sino que se ingresan al departamento productos no permitidos como la carne.

«Yo en mi caso podré , si esta situación continúa, aguantar un par de años más, pero hay colegas que están en un momento desesperante porque ya no saben como seguir» nos decía un empresario.

La Cra.Vera Fachín, Pta. del Centro Comercial e Industrial de Salto nos explicó que se vienen reuniendo con los diferentes sectores , y ya lo han hecho con los estacioneros, farmacias, distribuidoras, supermercados, industria.»Con muchos hemos realizado varias rondas , con una dinámica constante. Y en esta oportunidad fue con el rubro alimentos».

De ella se puede extraer que «en los últimos tiempos, se viene observando una preocupante baja de actividad en el sector, que en algunos casos supera el 60%. «

Por ello se plantearon cuatro puntos sobre los que se continuará trabajando .

Uno indica que «se debe trabajar en buscar soluciones y generar incentivos que ayuden a impulsar las ventas y recuperar la actividad económica.»

Se plantea por otra parte exigir los controles por parte de Aduanas para que se cumpla con el ingreso de los 5km establecidos por ley y no más de eso «para lo que se necesitan soluciones rápidamente.» Incluso surgió la idea de solicitar la presencia del Ejército para apoyar esos controles de los funcionarios aduaneros.

Se considera «urgente el aumento del porcentaje de descuento en nafta en el litoral que alcance el 40% de descuento en el IMESI e implementar mayores incentivos en el instrumento de compra para el consumidor, como el descuento del 30% en autoservicios y supermercados.»

Estos temas quedaron como «deberes» y se estará realizando una nueva reunión con este sector el martes próximo.

EL PUEBLO habló también con Adrián Melo, empresario de ese sector quien afirmó que no está en ellos el espíritu de que se tomen acciones restrictivas o de pensar en movilizaciones de cortes de puentes o rutas » pero necesitamos que las ideas que se dieron, que son ideas, se puedan gestionar y poner el práctica»

«Quiero reiterar nuestro compromiso con los comerciantes de todos los rubros y con el sector en general. Estamos trabajando arduamente para encontrar soluciones a los desafíos que enfrentan y para brindarles el apoyo necesario para recuperar la actividad económica» señala por su parte Vera Fachín.

Salto el Movimiento aprueba minuta al Poder Ejecutivo

El mismo día, a la misma hora en el Club Ferrocarril se reunió Salto en Movimiento para seguir definiendo acciones que van por el mismo camino, encontrar soluciones a la crítica situación del comercio salteño y la pérdida de fuentes laborales.

Ya lo ha alertado en este medio Rodolfo Germano como referente del grupo, que «se viene un tsunami» , haciendo referencia al golpe que será para la economía local el cierre de empresas de varios sectores.

En esta reunión reciente se aprobó una minuta por parte de los integrantes, que será dirigida al Poder Ejecutivo.

«Tuvimos una reunión en la que se aprobó una minuta que teníamos como borrador , para que sea firmada por los políticos de Salto y los Legisladores del departamento , el Senador Coutinho, el Pte. de la CTM Salto Grande Dr.Carlos Albisu por su vinculación política con el Poder Ejecutivo . Esa minuta se elevará al Poder Ejecutivo y Legislativo para que se traten los puntos que estamos pidiendo . Por otra lado iniciar una campaña de sensibilziación con algunos videos testimoniales de personas que ya se han visto afectadas por la situación , por ejemplo quienes se están quedando sin trabajo y quienes han debido cerrar sus micro empresas»