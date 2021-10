«Pedir análisis PCR con el objetivo manifiesto de desalentar que la gente venga a Concordia nos parece lamentable»

Cayó mal al comercio concordiense las declaraciones del intendente Lima

sí lo manifestó a EL PUEBLO Adrián Lampazzi, Presidente del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, quien además contó la situación en la que se encuentra el comercio de la vecina orilla.

¿Cómo incidió en el comercio concordiense el cierre de frontera debido a la pandemia?

El cierre de frontera nos ha afectado enormemente, no hemos cuantificado la parte económica, pero si en el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana de la ciudad. Como seguramente le ha pasado también a Salto, que tenemos una vida en común que es muy grande, desde estudiantes, gente que trabaja de un lado y vive del otro, todo lo que ya conocemos, eso nos ha afectado mucho. En un primer momento cuando aquí por la pandemia hubo una cuarentena dura que se podía salir poco, quizás se notaba menos, pero ahora que ya está prácticamente todo liberado de este lado, se nota muchísimo, porque nos pasa a todos cotidianamente que hay un montón de gente que no volvimos a ver más, y con la cual convivíamos a diario.

Este lunes el Observatorio Económico de la Universidad Católica sostuvo que la diferencia de precios es del 55% a favor de Concordia. ¿Esperan la reapertura de la frontera para reactivar la economía local?

La verdad que hay una diferencia importante y que es muy grande, pero hemos visto que el gobierno de Uruguay ha tomado algunas medidas, las que comprendemos, y si está en el ámbito de no contradecir a la normativa del MERCOSUR, como éste sería el caso, no tenemos inconveniente que así sea. Al contrario, pensamos que nosotros también deberíamos tomar medidas cuando no nos favorece el cambio, lo que sería una política activa de frontera, que es en lo que también hemos trabajado muchas veces con la gente del Centro Comercial de Salto, para sacar un poco esa traba que se nos pone siempre y nos hace atrasar en el tema integración, que es lo que más nos importa.

Pero lo que no podemos admitir, es que por una cuestión económica se mantengan los pasos de frontera cerrados cuando el motivo del cierre fue sanitario, que para nosotros eso ya estaría salvado, y si no lo está, está a punto de serlo. Entonces, poner trabas sanitarias cuando en realidad son económicas, no es conveniente para ninguna de las dos ciudades que tienen una vida en común tan grande. Por eso es que siempre hemos pedido sacar la parte económica de lado, porque vemos que está interfiriendo en el normal funcionamiento de las dos ciudades.