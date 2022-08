Este viernes trabajadores e industria láctea firmaron un preacuerdo en el marco del consejo de salarios, por un periodo de tres años. El acuerdo fue logrado luego de 10 meses de negociación, en un escenario de conflicto.

Uno de los puntos de desencuentro hasta último momento en esta negociación fue la cláusula de paz. El planteo de la industria buscaba tener paz por tema salariales durante la vigencia del convenio. Eso se logró por tres años, con una excepción en el tercer año de convenio donde se puede reclamar dentro de lo salarial únicamente por el tema categoría, explicó a Tiempo de Cambio de radio Rural Ariel Londinsky, secretario ejecutivo de la Cámara de la Industria Láctea (CILU). Esta cláusula de paz «nos deja conformes», dijo. En los aspectos salariales, como ya estaba acordado desde hacía algún tiempo, se dará la recuperación de lo perdido en la pandemia en los dos primeros años del convenio. En los tres años del convenio estará asegurada la inflación. Y en el tercer año habrá una partida en el mes de mayo de $ 12.000 más una eventual segunda partida en el mes de noviembre, condicionada a un indicador de crecimiento y a un acuerdo de partes, describió Londinsky. Este lunes se aprobó en plenario de la FTIL por unanimidad el preacuerdo alcanzado el viernes, dijo a Conexión Agropecuaria Luis Goichea, dirigente de la federación. Se resolvió convocar a la asamblea nacional de la FTIL para el jueves 11 de agosto a las 10 donde se aprobará definitivamente. La firma definitiva del acuerdo está prevista para este viernes 12 de agosto, fecha en que fueron convocadas las partes por la Dirección Nacional de Trabajo por Consejos de salarios para dar cierre al laudo. (Fuente: Blasina y Asociados)

La semana pasada la leche en polvo entera bajó por décima vez.

La leche en polvo entera tuvo una fuerte caída de más del 6%.

FONTERRA volvió a caer, el precio promedio retrocedió por cuarto evento consecutivo en -5% cerrando a US$ 3.913 con lo cual rompió el piso de los cuatro mil dólares. Para encontrar un guarismo tan bajo hay que retroceder a la primera semana de octubre de 2021 cuando el promedio fue de US$ 3.977.

Además, todos los productos de importancia para Uruguay retrocedieron.

La leche en polvo entera bajó 6,1% a US$ 3.544 la tonelada, una caída relevante. Hay que remontarse al 17 agosto de 2021 para un valor similar. Debe tenerse en cuenta que es la décima baja consecutiva de este producto y en eventos anteriores de FONTERRA ha tenido caídas importantes en puntos porcentuales, de 4 y más.

La leche en polvo descremada bajó 5,3% a US$ 3.524.

El queso Cheddar retrocedió en un 0,7%, posicionándose en US$ 4.798.

La manteca tuvo una baja del 6,1%, a US$ 5.194.

Otros productos: Grasa butírica anhidra, US$ 5.518 (-1,4%); y suero de manteca en polvo US$ 3.724 (-9,2%).

Los quesos artesanales siguen sin cambio en sus valores.

El mercado continúa sin cambios dijo Eduardo Mesa.

Ecilda Paullier, San José. La venta de quesos en la feria semanal de Ecilda Paullier continúa sin cambios, con ventas telefónicas que se concretan los días de feria y los vendedores que siguen sin ser escuchados en sus pretensiones de subir en algo los valores, dijo Eduardo Mesa en su comentario sobre el tema. Respecto a las precipitaciones dijo que «en este momento» la zona «está bien de agua» por la lluvia de 45 milímetros, pero «la única humedad que hay es de 7 u 8 centímetros de tierra», sin embargo «el déficit» de agua «es bastante importante», precisó. Los tamberos «se han ido preparando» con «silos, fardos, raciones de todo tipo y el que no compra algo» para sobrellevar esta época del año; «la falta de leche no se nota».

LOS VALORES DE LA SEMANA.

Las ventas fueron totales, con la presencia de algún vendedor que se acercó para probar, igual la presencia de algún feriante nuevo.

Queso Colonia de primera calidad entre los $ 180 y $ 200. Queso Colonia de marca reconocida y estacionados, entre $ 200 y $ 250. Queso Colonia de segunda calidad entre $ 170 a $ 180.

Quesos estacionados, de $ 280 a $ 330, dependiendo de las marcas. Queso fermento nuevo, entre $ 180 y $ 200.

Dambo y Quartirolo, entre $ 180 y $ 190. Queso Sardo de $ 180 a $ 200. Quesos para rallar de $ 180 a $ 190. Magros con y sin sal de $ 180 a $ 190.

Mantecas caseras, de $ 160 a $ 170 el kilo.

Muzzarella común de $ 170 a $ 180. Muzzarella de marca impuesta en el mercado entre $ 180 y $ 220.Roquefort nacional $ 380. Quesos de cabra $ 440. Provolone parrillero, $ 180 a $ 200. (Fuente: en base a TodoElCampo)

El informe de valores lácteos internacionales será semanal.

Global Dairy Trade podría informar sobre precios de los lácteos de forma semanal, según informó el Instituto Nacional de la Leche (Inale) y lo publicado por GDT en su página web.

GDT lanza un proyecto piloto y ofrecerá un nuevo servicio «GDT Pulse». Se estima que este instrumento sea más atractivo para compradores y vendedores por lo que ofrece al mercado. Brindará precios de referencia de forma más frecuente. Las licitaciones de «GDT Pulse» se harán en aquellas semanas donde no se realice la subasta GDT. Las rondas de negociación tendrán un tiempo más reducido para concluir.

Las licitaciones de GDT siguen siendo el principal evento de transacciones para la referencia de precios de la industria láctea. Las subastas de «GDT Pulse» serán complementarias a las de los eventos GDT «tradicionales».

A comienzos del proceso las nuevas reglas de «GDT Pulse» serán genéricas. En la medida que vaya funcionando se irán haciendo más específicas. En principio, la información se procesará de forma manual por lo que no estará disponible inmediatamente en el sitio web.

Si el proyecto tiene resultados exitosos se estima que GDT realice inversiones para tener un «GDT Pulse» con licitaciones diarias y otros vendedores serán invitados a participar.