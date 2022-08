Patrocinado por la Asociación Down del Uruguay Hasta el 25 de agosto se reciben inscripciones para el Curso Habilidades Digitales para el Empleo

Patrocinado por la Asociación Down del Uruguay y Co – financiado por INEFOP se desarrollará el Curso de Habilidades Digitales para el Empleo, hasta el 25 de agosto se recibirán las inscripciones.

Es un curso gratuito realizado en el marco del Proyecto “Habilidades digitales y competencias transversales en el empleo para personas con discapacidad intelectual”, que tiene como objetivo promover la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual, con foco en tareas mediadas por tecnología.

El proceso de selección de los inscriptos en Salto será el próximo 6 de agosto.

El Curso de Habilidades Digitales para el Empleo demás, se propone: mejorar las condiciones de empleabilidad de las PCD (Personas Con Discapacidad) formando en habilidades digitales y competencias transversales a través de la cualificación de perfiles ocupacionales existentes (PCD intelectual). actualmente empleadas), mediante la incorporación de tecnologías digitales en tareas y actividades. Y la creación de nuevos puestos de trabajo y pasantías, mayormente cualificados, que contemplen tareas y actividades mediadas por tecnologías ¿Qué se aprende en el curso? – así lo anunció a El Pueblo Sofía Docetti.

Se trata de un proyecto de dieciocho meses de duración y consta de tres componentes; de investigación, formación profesional e inclusión laboral.

La capacitación dará inicio durante el mes de octubre. Es una capacitación en línea con un curso de tres meses de duración y una dedicación semanal de cuatro horas. La persona o podrá hacer a su propio ritmo en los momentos que le quede bien.

Se va a encontrar con un tallerista cada dos semanas para tener práctica de las competencias transversales: cómo trabajar en equipo, colaborar, resolver problemas y comunicarse efectivamente, cómo participar de una entrevista de trabajo; que las personas con discapacidad puedan ser más incluidas en los ámbitos de trabajo a partir de estas capacitaciones.

Se trabaja en conjunto con las asociaciones de Salto, Maldonado y Durazno.

La idea es que la persona pueda desarrollar sus habilidades digitales y sus competencias transversales. Los estudiantes contarán con un acompañamiento de tutores que serán operadores laborales que van a estar dedicando diez horas semanales a acompañar a los participantes. Es un proyecto que tiene como población objetivo a cien personas y se contemplan 38 inclusiones laborales en dicho proyecto.

Aprender sobre los desafíos y las oportunidades de las sociedades digitales.

Comprender cuáles son las competencias para el empleo (digitales y transversales).

Experimentar individualmente y en equipo como las competencias para el empleo se aplican en nuestras vidas cotidianas. Duración: 3 meses. Carga horaria: 50 horas. Modalidad: Híbrido con clases online (las personas lo realizan a su propio ritmo) y talleres grupales presenciales (cada 15 días). Además, las personas contarán con el acompañamiento de operadores laborales durante todo el curso.

¿Inscripciones? En el sitio de ADdU https://www.downuruguay.org/ o en nuestras redes sociales se accede al formulario de inscripción.

Más información a través del número de Whatsapp 093 974 601

¿EQUIPO E INSTITUCIONES SOCIAS DEL PROYECTO?

La Asociación Down del Uruguay lidera su implementación con el apoyo de las Asociaciones Down de Salto, Maldonado, y Durazno. Cuenta con la colaboración del Polo Tecnológico del Cerro (PTIC) y la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia de Montevideo, el Núcleo Interdisciplinario de Comunicación y Accesibilidad de la UdelaR, y el grupo de Ciudadanía Digital de AGESIC (GTCD). La etapa de investigación e inclusión laboral del proyecto es realizada junto a Gestae Incluye. Mainddors está a cargo del diseño del curso en línea. La Asociación Down del Uruguay Desde 1986, la Asociación Down del Uruguay, integrada por personas con síndrome de Down y sus familias, es un lugar de encuentro para poder apoyarse mutuamente, intercambiar información y promover los cambios sociales que permitan que las personas con discapacidad intelectual ocupen su lugar como integrantes plenos de la sociedad. Las familias que reciben la noticia de un recién nacido con síndrome de Down pueden contar con el acompañamiento de otras familias de la ADdU. Un equipo de educación de la ADdU orienta a los educadores sobre el proceso de inclusión en el aula. Otro equipo, inclusión laboral, trabaja cada vez con más fuerza en esta área. Periódicamente organizamos instancias de formación para familias y profesionales, y regularmente hay encuentros de padres que intercambian información y apoyo.

Las actividades recreativas – pero también formativas – tienen un lugar preponderante en la ADdU: para los más chiquitos, espacio de juego y expresión; para los más grandes, ritmos, cocina, tango, murga, paseos, salidas, deportes y respuestas a sus búsquedas. Para conocer más sobre nosotros: PÁGINA WEB:

http://downuruguay.org

FACEBOOK: http://facebook.com/downuruguay/

TWITTER: @AsocDownUY

INSTAGRAM: @downuy

MAIL: info@downuruguay.org