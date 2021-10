Pata Eizmendi presentará sus muestras fotográficas en Espacio Septentrión

23 y 24 de octubre

Los próximos 23 y 24 de octubre en la sala Septentrión (Charrúa 275) el reconocido fotógrafo uruguayo Pata Eizmendi presentará su muestra “Entretejiendo Historias”. Ese domingo también el profesional brindará un taller Nuevo Comienzo y hablará de su muestra “Derecho a Habitar”, compartiendo toda su experiencia. Vale destacar que su trabajo fue reconocido por la ONU, por su compromiso, por diversas causas vinculadas a los Derechos Humanos y su sensibilidad frente a realidades tales como el cáncer de mama y situaciones de vulnerabilidad.

Julio Pata Eizmendi es egresado del Taller Aquelarre – Escuela de Fotografía. Realizó varios proyectos con distintas organizaciones, en los que se abocó a la investigación y experimentación con diferentes colectivos y actores de la comunidad, como el Proyecto Mama Mía (muestra fotográfica sobre el cáncer de mama en mujeres), abordando no sólo las marcas que la enfermedad deja en el cuerpo, sino también sus consecuencias emocionales y vinculares.

Los interesados en concurrir al evento podrán reservar su lugar al 096677455.

Pata Eizmendi mantiene estrechos vínculos con nuestro departamento, ya que tiene familia y durante su niñez y adolescencia disfrutó sus vacaciones en nuestra ciudad.

Eizmendi es fotógrafo desde hace nueve años y anteriormente trabajaba para empresas privadas.

El artista compartió con EL PUEBLO que el ámbito de la fotografía siempre captó su interés pero recién a los treinta y pico que empezó a encarar el rubro desde un enfoque profesional.

Acaecieron importantes cambios en su vida y fue tomando a la labor gráfica como un medio de vida, misturando también material audivisual.

Pata Eizmendi es también Operador Terapéutico en adicciones, desempeñando su labor en los sistemas penitenciarios con personas privadas de libertad, siendo miembro de la DINALI (Dirección Nacional de Apoyo al Liberado).

“Continúo trabajando como operador de manera particular con pacientes del COMCAR. Mis trabajos fotográficos mantienen estrechos vínculos con la realidad social. La herramienta de la fotografía me permite denunciar para poder visibilizar un montón de situaciones y he trabajado siempre con grupos diversos”.

Su muestra intitulada VIHDAS II es un proyecto fotográfico que se planteó como continuación de Vihdas I, que se realizó con jóvenes positivos de VIH de las organizaciones MasVihdas y Rujap (Red Uruguaya de Jóvenes y Adolescentes Positivos). Del proyecto surgió una muestra itinerante con talleres asociados que buscan visibilizar la temática relacionada con el VIH y concientizar respecto a mitos, prejuicios y prevención del virus.

Durante el año 2017 se recorrieron varios centros de rehabilitación con el objetivo de registrar no sólo a personas portadoras, sino también a las que de una u otra forma tienen un vínculo con el tema por su experiencia cotidiana. Participaron personas privadas de libertad, operadores, funcionarios policiales y personal de la salud. Se visitaron los centros Compen (ex Comcar), Mujeres, Mujeres con Hijos, Juan Soler y Punta de Rieles.

El material fotográfico fue generado al mismo tiempo que se exponía el proyecto Vihdas I y se impartían talleres de sensibilización y concientización.

En sus proyectos con distintas organizaciones, se abocó a la investigación y experimentación con diferentes colectivos y actores de la comunidad, como el Proyecto Mama Mía (muestra fotográfica sobre el cáncer de mama en mujeres), abordando no sólo las marcas que la enfermedad deja en el cuerpo, sino también sus consecuencias emocionales y vinculares.



MUESTRA MAMA MÍA

En la muestra Mama Mía participaron trece mujeres integrantes del colectivo, mujeres que han transitado o continúan transitando la enfermedad del cáncer y es una muestra que intentó reflejar la realidad de cada una de ellas, algunas fotos más oscuras y apagadas y otras más luminosas mostrando cómo la enfermedad del cáncer les ayudó a descubrirse, a conectarse a redescubrir y la parte como más oscura tiene que ver con el pasaje del tratamiento del cáncer sobre sus cuerpos .

“Intento reflejar y hablar sobre las emociones y los sentimientos que estás mujeres les tocó transitar.. está presente lo emocional, lo afectivo, la sexualidad y un montón de detalles en los que rara vez nos detenemos a pensar, lo que sucede con cada una de estas mujeres y en su entorno familiar” – apuntó Pata Eizmendi.