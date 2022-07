Pastoreo rotativo con ovinos: un proyecto que apunta a producir la mayor cantidad de kilos de carne por hectárea

Por ForoRural

Cómo empezar un proyecto de Pastoreo Racional con ovinos? ¿Cómo hacer para lograr que un animal que es aislado por naturaleza se mantenga dentro de una parcela? ¿Qué escala mínima se debería tener para que sea rentable? ¿Cómo se maneja un sistema tan intensivo durante las pariciones? Sin duda varias de estas consultas son las más recurrentes cuando se conocen estos sistemas, o cuando los productores se plantean empezar con un proyecto ovino.

Por eso, decidimos contarles la experiencia del Establecimiento “Agneau” (cordero en francés), un sistema productivo que está en sus inicios y apunta a producir carne de calidad, ubicado en la zona de Canelón Chico, dpto. de Canelones; y administrado por el Ing. Agr. José Pedro Cristina.

Con el objetivo de “Producir en cantidad y calidad un producto que es escaso y cada día es más demandado”, el proyecto comenzó en el año 2020 y luego de un año de varios imprevistos producto del COVID-19 y de la seca que se instaló en primavera, comienza este año una nueva etapa donde la empresa busca estabilizarse, maximizar la utilización de las pasturas implantadas y manejar en rotación más de 4000 ovejas de cría en 140 hectáreas disponibles.

El sistema se basa en un pastoreo rotativo intensivo con ovinos, donde se tiene una majada de cría para la producción de corderos. Se cuenta con un área total de 244 has, de las cuales actualmente hay 100 en agricultura y en pastoreo efectivo se utilizan 140 hectáreas. La superficie total destinada al rotativo está compuesta por 45 ha de alfalfa, trébol blanco y dactylis, 27 has intersiembra con alfalfa y avena , el resto alfalfa, trébol blanco y raigrás.

Arrancar de cero:

El proyecto comienza con la idea de volver a incorporar a la ganadería hectáreas que estaban destinadas a la agricultura. Las primeras 144 hectáreas fueron divididas en 100 parcelas de 1,5 hectáreas promedio (algunas fijas y otras móviles), y cada una subdividida en 2 o 3 franjas para poder optimizar aún más el consumo. No tiene ninguna red hídrica, y el agua es llevada a través de una cisterna.

Los ovinos:

Con el objetivo de volver a poblar el campo y llegar lo más rápido posible al número de vientres proyectados, se realizaron diferentes compras con diferentes razas.

Se realiza encarnerada en Marzo-Abril con pariciones de Agosto-Setiembre. Pero como dentro de la majada hay ovejas que fueron esquiladas al momento de la compra, otras que no conocían el pastoreo rotativo, entre otras cuestiones, llevaron a que este año no se realice esquila pre-parto (se comenzará a realizar próximo año).

También se realizará ecografía en los próximos días para hacer 2 lotes según tamaño de gestación y poder diseñar un mejor manejo para las pariciones. Una vez se estabilice este tema, la idea es ir incorporando razas carniceras como Dorper o Texel.

El pastoreo:

Se realizan 2 franjas (invierno) o 3 franjas (verano) diarias asignando áreas variables que promedian las 1,5 hectáreas por día y se va ajustando según los requerimientos de la majada, siendo mayor en época de parición para asegurar que los animales logren un buen consumo.

Cada franja tiene en los laterales eléctricos fijos de 4 hilos con varillas de fibra de vidrio y al frente una red eléctrica para el avance forntal. Se utiliza un electrificador potente PEL de 68 Joules para lograr un control eficiente de los ovinos.

Con este sistema de pastoreo rotativo con altas cargas instantáneas se observa no sólo un muy buen rendimiento, sino que también una gran cosecha de forraje. Sumado a retornos de 100 días, provoca que los animales entren a cada parcela con muy buena disponibilidad de forraje, logren buenas ganancias y optimicen el nivel de utilización.

Los animales duermen en la parcela con el objetivo que no haya transferencia de fertilidad. Se compró un Omnibus viejo “Cutcsa” que fue reacondicionado con paneles solar, focos, entre otras comodidades para realizar una guardia nocturna de la majada. Esto fue luego de un acontecimiento importante de abigeato que atento la producción el año pasado (2020). Debido al gran control del alambrado eléctrico, no se han tenido inconvenientes con perros u otros predadores.

Costos:

En cuanto a los costos de las pasturas, se utiliza 100% mano de obra contratada y se utiliza lo que sea necesario en los insumos, para asegurar pasturas de primer nivel, con costos de 460 U$S/ha.

El costo de subdividir

ronda 80 U$S/ha con

todo incluido.

A futuro se proyecta lograr con el aumento del área (244 hectáreas), llegar a las 6000-7000 ovejas en el sistema con un procreo que ronde 80-90%.

Datos:

Se encarneran las ovejas de cría y se venden corderos con pesos carcasa de 20 kg o superiores y de buena calidad de carcasa antes de los 10 meses de edad. En general se llega bien en Enero, este año particular se estima que en Marzo se logrará el objetivo.

La carga es de 20 ovejas de cría/ha, aumentando en primavera-verano, debido a los corderos al pie de la madre.

Durante las pariciones, el manejo y el cambio de parcela se realiza de igual manera. Cuando se trata de una majada que ya está acostumbrada al manejo, la tarea es más sencilla ya que las ovejas en algunos casos pasan solas a la nueva parcela, pero luego vuelven a buscar el cordero y no se evidencian casos de aguachameinto.

En el caso que la majada que sea nueva y no esté acostumbrada al cambio, habría que prestar especial atención durante los primeros cambios, hacerlos de manera gradual y de forma lenta y cuidadosa hasta que los animales se acostumbren al manejo.

Periodos de descanso en el entorno de 100 días, por lo que los animales consumen pasturas “seguras”

Se realizan 2-3 cambios por día dentro de la parcela, el tamaño de la parcela promedia las 1,5 hectáreas y es variable según pastura y volumen.

El agua en la parcela es una de las claves en verano. Se maneja con una cisterna o una zorra con tarrinas con agua que abastecen a los bebederos móviles.

Tips:

El sistema se basa la intensificación en base a pasturas de larga duración como la alfalfa y/o trébol blanco, utilizadas con pastoreo rotativo de alta intensidad. La presión de pastoreo promedio de estos sistemas en general ronda las 3000 ovejas/ha/día lo cual hace más que interesante su visión productiva.

El pastoreo rotativo tiene beneficios a nivel animal (comportamiento, sanidad) hasta planta (utilizaciones extraordinarias y rebrotes de pasturas parejas) y suelo (compactación nula, aireación por exploración radicular).

Como el objetivo principal es producir carne en cantidad y calidad, no debe dejarse de lado la genética. En ese sentido, el uso de razas carniceras y cruzamientos son una herramienta esencial.