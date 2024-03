Pasó otro Día Mundial de la Poesía

Desde esta página, intentamos que ningún año pase inadvertida la fecha 21 de marzo, en que se celebra el Día Mundial de la Poesía. Se conmemoró la primera vez, en el año 2000 (lo había establecido la Unesco el 16 de noviembre de 1999).

SABEMOS QUÉ ES LA POESÍA…

“Cometemos un error muy común cuando creemos ignorar algo porque somos incapaces de definirlo (…) Diríamos que sólo podemos definir algo cuando no sabemos nada de ello. Por ejemplo, si tengo que definir la poesía y no las tengo todas conmigo, si no me siento demasiado seguro, digo algo como: ‘poesía es la expresión de la belleza por medio de palabras artísticamente entretejidas’. Esta definición podría valer para un diccionario, pero a nosotros nos parece poco convincente. Hay algo mucho más importante, que nos animaría no sólo a seguir ensayando la poesía, sino a disfrutarla y a sentir que lo sabemos todo sobre ella. Esto significa que sabemos qué es la poesía. Lo sabemos tan bien que no podemos definirla con otras palabras, como somos incapaces de definir el sabor del café, el color rojo o amarillo o el significado de la ira, el amor, el odio, el amanecer, el atardecer o el amor por nuestro país…».

Jorge Luis Borges