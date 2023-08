Pasado por agua: ni sub 14, sub 15 y el Fútbol Femenino

-El boletín de informaciones de la Organización del Fútbol del Interior, marcó la cancha en materia de suspensiones. En función de las lluvias caídas y los pronósticos meteorológicos de las próximas horas, en OFI se decidió SUSPENDER los partidos pactados a nivel Sub 14 y Sub 15, correspondientes a la nueva fecha del Campeonato del Interior. Igualmente la medida abarca a la nueva instancia del Fútbol Femenino. En el caso de Sub 14 y Sub , Salto enfrentaba esta tarde a Paysandú en el Parque Ernesto Dickinson,.

En Sub 14, Salto suma 6 puntos, uno menos que Paysandú, mientras en Sub 15 la punta es salteña con 4 unidades, Paysandú 2 y Artigas 1.