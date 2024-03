Partidos de la 1ª fecha del Campeonato Salteño para el 16 de marzo.

Baby Fútbol.

El inicio del Campeonato Salteño de baby fútbol temporada 2024 está a la vuelta de la esquina, será el sábado 16 de marzo para las categorías en cancha chica. Por su parte el domingo 24 de marzo estará dando inicio la actividad oficial en la categoría de 13 años (juega en cancha grande) y el femenino por la tarde en sus categorías Sub 10, Sub 13 y Sub 16.

El formato de disputa del Campeonato Salteño 2024 (de 7 a 12 años) será similar al año pasado, recordemos que se suma Salto Uruguay como club Nº 24 de la Liga Salteña de Baby Futbol.

La primera rueda será de todos contra todos, jugándose 23 fechas. La segunda fase se jugará en Copas como el año pasado pero agregándose una Copa más, serán 4 Copas integradas por 6 clubes cada uno. Ellas se denominarán Diamante, Oro, Plata y Bronce.

Las categorías ganadoras del Acumulado tendrán el derecho de escalar en las Copas para definir el titulo Salteño en caso de que no jueguen la Copa principal (Diamante), siempre y cuando finalicen hasta el cuarto lugar en su respectiva Copa. Repasemos los cruces de la 1ª fecha del Campeonato Salteño:

Salto Uruguay – Almagro

Remeros – Chana

Saladero – Ceibal

Salto Nuevo – Progreso

Deportivo Artigas – Sud América

Libertad – Liga Agraria

Salto Rowing – Nacional

Tigre – Peñarol

River Plate – Ferro Carril

Hindú – La Blanqueada

Cerro – Sol de América

Gladiador – Universitario

13 AÑOS: LOS PARTIDOS DE LA FECHA INAUGURAL.

El Campeonato Salteño de la categoría 13 años estará dando comienzo el domingo 24 de marzo, serán 20 de 24 los clubes que participarán del mismo, los cuatro equipos que no serán de la partida este año en 13 años son: Saladero, La Blanqueada, Cerro y Sol de América.

Repasemos los cruces de la fecha inaugural en 13 años:

Ceibal – Sud América

Nacional – Liga Agraria

Salto Uruguay – Deportivo Artigas

Libertad – River Plate

Chana – Salto Rowing

Progreso – Hindú

Gladiador – Universitario

Salto Nuevo – Peñarol

Ferro Carril – Tigre

Remeros – Almagro

AMISTOSOS: LIGA AGRARIA RECIBE A SOL DE AMÈRICA.

Para el sábado 9 de marzo están pactados una serie de amistosos entre Liga Agraria y Sol de América en cancha de Liga Agraria.

La actividad tendrá los siguientes partidos:

15:00 hs. 9 años

15:50 hs. 8 años

16:40 hs. Pre-baby

17:20 hs. 7 años

18:10 hs. 10 años

19:00 hs. 11 años

19:50 hs. 12 años.

“CANCHA CHICA”: MARTES Y JUEVES AL MEDIODÍA POR AM 1450 ARAPEY.

El programa deportivo “Cancha Chica” que se emite hace 22 años al mediodía por AM 1450 Radio Arapey va los días martes y jueves.

Bajo la conducción y producción de José Luis Toriani Pereira, el programa se ha convertido en un referente a la hora de saber que sucede con el fútbol de los más chicos en Salto.