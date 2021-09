Partido Nacional eligió nuevas autoridades locales contando con la visita del Pte. Iturralde

Alejandro Secco, electo Presidente de la Comisión Departamental

En la pasada jornada se llevó adelante la Convención Departamental del Partido Nacional, donde se efectuó la elección de la nueva Comisión Departamental, resultando electo como nuevo Presidente, Alejandro Secco. En la instancia se contó con la presencia del Presidente del Honorable Directorio el Dr. Pablo Iturralde.

NUEVAS AUTORIDADES

El Partido Nacional realizó ayer su Convención Departamental, donde se efectuó la elección de las nuevas autoridades partidarias. Se presentaron dos listas, la 2019 y la 1904.

La primera de las mismas, obtuvo el respaldo de mayoritario, alcanzando a hacerse con 12 lugares de los 15 que conforman la Comisión Departamental, encabezando la misma, Alejandro Secco, quien surge como el nuevo Presidente de la colectividad a nivel local. En tanto, la segunda lista participante, encabezada por el líder de la Lista 180, Pablo Bonet, logró 3 puestos en el órgano ejecutivo nacionalista.

Los 15 integrantes de la nueva Comisión Departamental del Partido Nacional son: por la lista 2019: Alejandro Secco, Facundo Marziotte, Menalvina Pereira das Neves, Gustavo Varela, Carlos Silva, María Eugenia Almirón, Pablo Constenla, Eduardo Alvez, Lourdes Botti, Martín Burutarán, José Pablo Coimbra y Catlin Nobre.

Por la lista 1904: Pablo Bonet, Ana Errandonea y Daniela Querio.

PABLO ITURRALDE

El presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional, Dr. Pablo Iturralde, visitó nuestra ciudad en el marco de la Convención Departamental de la colectividad nacionalista, donde se eligieron las nuevas autoridades.

«Vinimos a la Convención Departamental de Salto, pero estamos recorriendo todo el país, llegamos hace un rato desde Artigas, donde tuvimos, también, la Convención Departamental; el fin de semana pasado estuvimos en Masoller, con gente de Artigas, de Salto, de Rivera, de Tacuarembó, de Cerro largo, una muy linda reunión con toda la gente del norte. También, estuvmos la semana anterior en Colonia, con un congreso de jóvenes de todo el país, la anterior, con el Congreso de Ediles de Lavalleja, así que hace cuatro o cinco semanas que no hay fines de semana, sino que, hay actividad partidaria, y el próximo, tenemos alguna actividad por el lado de Montevideo y Canelones, y veremos cómo sigue para adelante. El 22 tenemos el Congreso Nacional de Ediles, con la presencia de ediles de todo el país. Vamos a tener una sesión del Directorio en Paysandú, donde, obviamente, va a haber compañeros de todo el país, y seguimos en esa línea. Estamos trabajando mucho, sobre todo en la comunicación, y le pedimos mucho a los compañeros del interior que nos ayuden en publicar las cosas que hacen, el resultado de lo que nosotros manejamos en las redes, muchas veces es lo que se nos acerca, y si se nos acerca material del interior, y del interior profundo, podemos comunicarlo, si no, nos resulta muy difícil, y los compañeros del interior dicen: bueno, solo comunican la Convención de Montevideo y los compañeros de Montevideo. Eso hay que evitarlo, y tratar de hacerlo todos juntos».

La defensa de la LUC

«La defensa de la LUC viene bien, estamos trabajando sobre un tema que yo le llamo «La operación verdad», que es nuestra verdad. No me gusta calificar lo que dicen los adversarios, que legítimamente dicen algunas cosas, pero, algunas de ellas no se ajustan a lo que está en el texto. Y estamos tratando estar de gira con legisladores de todo el país, con los jóvenes que trabajaron en el Parlamento, junto a los legisladores, tratamos ir diciendo nuestras opiniones.

Yo creo que hay tres pilares fundamentales, uno es la defensa de la libertad del trabajo, sobre la base de la prohibición de los piquetes y de las obstrucciones a salir a trabajar, de quienes quieren ir a trabajar y no de quienes, un puñado, que pueden tener derecho a hacer huelga pero, no obligar a los demás a tener que hacerlo, porque, a través de la violencia no se lo permiten. Ese es uno de los pilares, la defensa del trabajo. Otro pilar es la defensa de la educación pública, queremos cambiarla, y hoy no es presa de los corporativismos, nosotros queremos defender la educación de los que más la necesitan, y, por último, el otro pilar, es el tema de la seguridad. Este es un tema esencial, que la LUC nos da instrumentos para la defensa de los ciudadanos y la defensa de la Policía. Sentimos que hoy la LUC le da elementos a la ciudadanía para defenderse, y a la Policía, defendiendo lo que yo denomino «El modelo Larrañaga». A quienes le guste este modelo, que voten por mantener la LUC, y a quienes no les guste, que voten «El modelo Bonomi», que bueno, bastantes problemas nos ha traído.