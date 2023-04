Partido a partido Consejo Único Juvenil: la siembra desde abajo

Todo apunta a que el Consejo Único Juvenil pueda afrontar los partidos pactados para hoy sábado, tras las suspensiones de las últimas 48 horas. Desde EL PUEBLO, una manera de repasar la cartelera, en las tres divisionales. De partidos, canchas y jueces.

**********

DIVISIONAL ‘A’

Sábado 1º de abril.

Campo de juego: HUMBERTO FORTI

19.00 hs: Chaná – Salto Uruguay. Sub 15. Árbitros: Sebastián Samit, José De los Santos y Ricardo González.

21.00 hs: Chaná – Salto Uruguay. Sub 18. Árbitros: José De los Santos, Sebastián Samit y Ricardo González.

Campo de juego: PARQUE LUIS MERAZZI

19.00 hs: Ferro Carril-Ceibal. Sub 15. Árbitros: Jonathan Lemes, Gustavo Barboza y Stephanie Cardozo.

21.00 hs: Ferro Carril-Ceibal. Sub 18. Árbitros: Gustavo Barboza, Jonathan Lemes y Stephanie Cardozo.

Campo de juego: GLADIADOR

19.00 hs: Gladiador – Sud América. Sub 15. Árbitros: Mauricio Revuelta, Robert Aguirre y Javier Godoy.

21.00 hs: Gladiador – Sud América. Sub 18. Árbitros: Robert Aguirre, Mauricio Revuelta y Javier Godoy.**********

DIVISIONAL ‘B’

Sábado 1º de abril.

Campo de juego: PEÑAROL

15.00 hs: Cerro-Peñarol. Sub 15. Árbitros: Guillermo Araújo, Carlos Gómez, Belén Robaina.

17.00 hs: Cerro – Peñarol. Sub 18. Árbitros: Carlos Gómez, Guillermo Araújo y Belén Robaina.

Campo de juego: ATLÉTICO ARSENAL

15.00 hs: El Tanque – Arsenal. Sub 15. Árbitros: Johan Ghelfi, Pablo Almirón y Jimena Rodríguez.

17.00 hs: El Tanque – Arsenal. Sub 18. Árbitros: Pablo Almirón, Johan Ghelfi y Jimena Rodríguez.

Campo de juego: HEBER RACEDO (Deportivo Artigas)

15.00 hs: Deportivo Artigas – San Eugenio. Sub 15. Árbitros: César Villarreal, Marcos Caballero, Guillermo Rodríguez.

17.00 hs: Deportivo Artigas – San Eugenio. Sub 18. Árbitros: Marcos Caballero, César Villarreal, Guillermo Rodríguez.

Campo de juego: PARQUE NICOLA FIRPO (Hindú)

15.00 hs: Hindú – Saladero. Sub 15. Árbitros: Ruben Portela, Sebastián Hernández y Juan Suárez.

17.00 hs: Hindú – Saladero. Sub 18. Árbitros: Sebastián Hernández, Ruben Portela y Juan Suárez.