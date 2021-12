«Parte 51 con Salomón Reyes, Similitudes y diferencias en las navidades de México y Uruguay»

2021 – 2022 EL PUEBLO presenta La entrevista escrita más larga del mundo

“Extraño algunas costumbres navideñas de mi país, pero también aqui disfruto en familia” Acercándonos al fin del año y también cercano al cierre de “La entrevista más larga del mundo que comenzó en enero del 2021 y finalizará en enero del 2022, Salomón habla sobre la Navidad que ocurrió anoche y sobre las diferencias en las celebraciones de ambos países”.Creo que este año, Salto dio un paso gigante con el árbol navideño que se instaló en Plaza 33; me dio mucho gusto verlo y disfrutarlo, porque vengo de un país donde la celebración de la Navidad es muy grande y coincide con el clima invernal. Por ello la ropa, las luces y la decoración que se usa en la Navidad es muy llamativa en el hemisferio norte. “Aquí tal vez por el clima, la falta de tradición o incluso el contexto religioso, no se acostumbra a tener festejos navideños grandes. La decoración es escasa, de cualquier manera el espíritu navideño prevalece en todos lados”. Salomón cree que la forma de celebrar las navidades en nuestro país es un poco más modesta. “Una de las grandes diferencias se advierte en el tema culinario. En México por ejemplo se acostumbra a que cada integrante de la familia lleve a la celebración familiar un determinado platillo, postre o bebida… algo que se prepare en casa y que se comparta con los demás. Las opciones de comida son abundantes y algunas sólo se cocinan en esta época, como el caso de los ‘romeritos’ el bacalao o el ‘mancha manteles”.“-¿Ha pasado Navidad en casa de algún amigo aquí en nuestro país?”- “Sólo en familia. Las invitaciones a celebrar en otra casa son muy poco frecuentes, a menos que formes parte de esa familia. La Navidad en general la pasamos en casa y varias ocasiones hemos tenido familias invitadas. Por cierto nosotros nunca hemos recibido invitación a pasar la Navidad en otra casa. Entiendo que son formas diferentes de celebrar la Navidad.

“Volviendo a la gastronomía todavía no me acostumbro al lechón frío, estoy habituado a que la carne en cualquiera de sus preparaciones se sirva caliente”.También tenemos las bebidas típicas de Navidad… los ponches que son bebidas frutales que se les agrega un poquito de alcohol para los adultos. Algunos cócteles como las sangrías o las sidras también son muy navideñas. “-¿Cómo fue su menú navideño?“-”Combinado… algo uruguayo y algo mexicano. Hicimos unos tacos de ‘suadero’ que es el matambre uruguayo y unos tacos de chorizo con papas. La sidra para el brindis y alguna que otra cervecita. El postre sí fue uruguayo. En México se acostumbra que las iglesias hagan sonar las campanas a las 12 de la noche del día 24 y en general se visita las casas de los vecinos para desearles Feliz Navidad, es una tradición visitar las casas de las personas como una cortesía y para desearles lo mejor. “Otra tradición son las piñatas de barro o de cartón que tienen formas de estrellas o de personajes como el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado o Spiderman por ejemplo. Rompiendo y pegándole a las piñatas nos divertimos mucho. Es como hacer una catarsis de todo el año. “Algunas familias realizan la visita de las ‘7 casas’ que en realidad son 7 Iglesias que se visitan antes de la nochebuena y en cada una, se deja una pequeña ofrenda o se reza”. Salomón Reyes hace expreso su deseo de que todos hayan celebrado una linda Navidad junto a sus seres queridos y amigos y que mantengamos el buen ánimo y la felicidad a pesar de las dificultades que hemos atravesado.