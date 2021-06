Parque Solari: Salto espera una respuesta

Insistimos hoy con un tema bastante repetido, pero justamente, la idea es que no muera mientras no se encuentre solución, una solución que merece no un barrio de Salto sino todo Salto: el Parque Solari.

A tal punto llega el cansancio de quienes reclaman por él, que desde hace un tiempo la propia Comisión Vecinal Parque Solari, grupo de gente siempre muy activo, dijo «Basta», y dio un paso al costado. Una vez, públicamente dijeron sus integrantes que «con las autoridades de este período de gobierno (gobierno departamental 2015-2020) ya no da para más, imposible seguir hablando», y entonces optaron por esperar a que asumiera el Intendente Alejandro Noboa. Con él sí hablaron, y algo se hizo, pero fue muy poco, muy insuficiente.

¿Puede aceptarse que se venga tardando más de un mes y medio para terminar de pintar el portón principal? Esas son las cosas que desaniman. Pero hay más. ¿Puede aceptarse que el lago siga siendo un basural, y lo mismo tantos otros sectores del predio? ¿Puede tomarse como normal que no se puedan utilizar los baños de un lugar público tan concurrido? ¿Está bien que haya que resignarse a que no duren las flores porque no hay quien las cuide?

«De nada sirven algunos arreglos si después no hay un funcionario, ni un sereno, nadie que se encargue del mantenimiento», dijeron con tristeza hace un par de días algunos vecinos. Y tienen razón.

Pero hay un tema que no es menor: la OPP habría dispuesto más de 5 millones y medio de pesos para que la Intendencia de Salto los invierta en el Parque Solari. Desde este lugar nos sumamos a lo que ya han preguntado algunos ediles: ¿dónde está el dinero?, ¿ya se utilizó? ¿De qué manera?

Salto espera una respuesta.