Parque Solari: principio de incendio volvió a dejar al descubierto un sinfín de carencias graves

Fue en la noche del sábado 25, Navidad, que por milagros no ocurrió una desgracia enorme. Feliz­mente, había aún ve­cinos despiertos, los que vieron fuego y llamaron a los Bomberos. De lo contra rio («si hubiera sido un poco más tarde y ya estuviéramos adentro, o durmiendo «, como decía uno de ellos), vaya uno a saber si hoy tendríamos parque. Así de simple. Madera y yuyos no faltan, y se­quedad tampoco. El primer pensamiento ante lo suce­dido, es que quedó al descubierto -una vez más, como tan tas veces la necesidad de contar en el lugar con un sereno, un funcionario -al menos uno-que pue­da cumplir tareas de mantenimiento y vigilancia. Indigentes

Pero fueron varias necesidades más las que quedaron al descubierto. Una recorrida de EL PUE­BLO por el parque permitió tomar nue­vamente contacto con una realidad que sigue siendo preocu­pante. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer con las personas que ya prácticamente vuelven en esa especie de «cuevas» forma das por piedras den­tro del predio? De hecho, son estas per­sonas las que habitualmente prenden fuego. El incendio del sábado no pasó a mayores quizás un área de 3 x 3 m. aproximadamente

fue afectada-, pero ¿debe esperarse algo más grave para ac­tuar? ¿A quién compete hacerse car­go?, ¿Intendencia?, ¿Policía?, ¿debería también ocuparse el MIDES? Los vecinos identifican cla­ramente cuáles son los comercios de ex­pendio de «botellas de vino frío desde la mañana temprano», momento en que empieza el trajinar de estos indigentes entre el parque y esos comercios, que dura todo el día. Tanto «viven» en el lugar, que no solo tienen desplegados colchones, ropa colgada y demás, sino que hasta se bañan en alguna canilla de las que están cerca de las hamacas, de­más está decir que también comen, duermen, defecan, etc., a la vista de to­dos.

Comisión

Podría pensarse que también la comisión barrial debería -intervenir. Es verdad, pero también es verdad que, por un lado, no se trata de un espacio propie­dad de un barrio sino de una comunidad toda (tal lo expresa do por el propio So­lari en el documento de donación), y por otro lado, que la Co­misión Vecinal Par­que Solari hace un tiempo ha dado un paso al costado en las gestiones ante la Intendencia por sen­tir que su trabajo re­sultaba en vano, en tanto el tiempo se iba en planteos a los

que nunca acudía una solución.

El tema del agua

Es tema de gran pre­ocupación el agua -o su falta- en canillas, baños, lago. -«La mentablemente los baños se hicieron, pero no están nunca habilitados, por lo tanto no sirven para nada, fíjese que está todo cerrado con candado», fueron pa­labras de una farni lia que acostumbra pasar allí las tardes de varios días a la se­mana. Familias que pasan muchas horas sin poder contar con servicio de gabinetes higiénicos, a pesar de que estos están, es más, están los dos muy bien presenta dos desde hace más de un año (al pare­cer solo espejo les faltaría para ser casi un lujo). Entonces, ¿qué falta para l=la bilitarlos?, es una de las tantas preguntas que surgen y para las que no hemos halla­ do todavía una res­puesta. Un funcio­nario dijo en algún momento: «No se abren todavía por­que al abrirlos hay que poner cuidado­res, y no hay plata». ¿Será tan así? Tene­mos también pen diente juntarnos con la respuesta a esa pregunta. En cuan to al lago, todo un símbolo de ese espa­cio, tuvo hace algún tiempo una limpie­za importante en un par de ocasiones, como así también la Venus, que fue acon­dicionada. Es una pena decir que hoy es literalmente una mugre nuevamente. La Venus tiene un aspecto de abando­no, hasta cubierta de yuyos. El agua que la rodea está sucia, de muy mal color y olores nauseab1::1n dos. Las compuertas allí ubicadas, no se levantan -tampoco hemos podido saber por qué-, por lo que el agua no corre. Pero no termina ahí la cuestión: días pasa dos pudo observar­se a niños y jóvenes bañarse en esa mis­ma agua estancada y putrefacta. ¿Y qué hace quien ve estas cosas? Por ejemplo algunos vecinos han optado por llamar al 911 pero -seguimos insistiendo- también para situaciones de este tipo, que inclbl so tienen que ver con la guía y enseñ-an za a los visitantes, sería bueno contar con un funcionario, al menos. ¿Qué decir del cuidado de las plantas? Que falta hasta lo esencial: el riego. Las azaleas, tan características y admiradas siempre, lamentablemente están agonizando y la razón es clara: pasa mucho tiempo sin que haya quien las riegue (por suerte el lunes un funcio­nario las regó luego de mucho tiempo y un poco revivie­ron). Hubo vecinos que algunas veces se ocuparon del rie­go, hasta que un día dejaron de hacerlo, cansados de aca rrear mangueras y demás implementos (como alargues, ya que la canilla dispo­nible, increíblemell te, es una sola). Desinteligencia Allegados al lugar, por poca distancia por mucho afecto, destacaron al -hablar con este diario que «el cerramiento perimetral que se había pedido está quedando bien, ade­más se terminó de pintar el frente y se colocó portón por Gutiérrez Ruiz; pero sigue habiendo un problema grave, una desinteligencia: ese portón no se cierran en ningún momento, tampoco la entrada por Enrique Amorim, donde están los jue­gos saludables … Sin embargo, paradójicamente, cerraron la entrada de Bilbao, un portón antiguo, que era la pasada que había para llevar los niños al Caif, para ir a Caputto, etc. Así

parece que se hubie­ran preocupado por encerrar a los indi gentes, dejarlos muy cómodos adentro del parque y perju dicada al resto de la gen t e …» . Monumento Nacio­nal

Ya que se mencio­nó la Avda. Amorim, cabe agregar que tampoco reciben un adecuado cuidado las platas del Jardín del Descubrimiento, que las reuniones ruidosas y molestas de jóvenes dentro del parque hasta avanzada la madn:i gada siguen siendo cosa de todos los días, que la pista de patinaje se arregló pero cuando llueve se inunda, que a las calles interiores se les arrojó un poco de balastro pero ape­nas un poco de lluvia rompe todo …

El Parque Benito So­lari es Monumento Nacional del Yru guay. Salto debería estar a la altura de las circunstancias. J.P.