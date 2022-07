Paro parcial del PIT-CNT tuvo buena convocatoria en Salto

«Por nuestros derechos, con el ajuste regresivo, con el pueblo»

El PIT CNT realizó en la jornada de ayer un paro general parcial, en todo el país, que contó con marcha y lectura de una proclama. Cada Departamental de la Central Obrera le daba su matiz de acuerdo a la realidad de cada lugar. El paro fue de 09.00 a 13.00 horas. En Salto se partió desde dos puntos, frente a ANTEL, y frente a ASISPER, para llegar hasta Plaza 33 donde se leyó una proclama pasada la hora 10. Se puede decir que la convocatoria en nuestra ciudad fue buena si tomamos la media de convocatorias similares, de la central de los trabajadores. La consigna nacional fue: «Por nuestros derechos, con el ajuste regresivo, con el pueblo».

Pero se fueron sumando otras consignas de los gremios adherentes: Contra el hambre y la carestía/ Por trabajo digno y de calidad/ Por salario/ Por una Seguridad Social Integral/ En contra del aumento de la edad jubilatoria/ En defensa de la Negociación Colectiva/ En defensa de las empresas públicas y su rol social/Por la UNIDAD de quienes movemos la rueda».



LA PROCLAMA DE ESTE 7 DE JULIO

Aquí en Salto fue leída por los integrantes de la Mesa Departamental del PIT-CNT, el Secretario Oscar Larrosa y la Presidente Romina Espinosa. Fue un mensaje contundente que despertó los aplausos de los asistentes en varios pasajes de la lectura, como así también, de la realidad nacional, se pasó a un capitulo departamental donde se marcó con énfasis el alto índice de desocupación en nuestro departamento. «Compañeras y compañeros: Hoy 7 de julio de 2022 y bajo la consigna ¨Con el pueblo, por nuestros derechos, contra el ajuste regresivo¨, las y los trabajadores nos movilizamos.

Esta movilización se hace con la plataforma de defender el trabajo, la negociación colectiva, las empresas públicas, la seguridad social, contra la carestía y el desempleo. Se desarrolla de cara a la rendición de cuentas, por un Estado que asuma un rol en la generación de puestos de trabajo de calidad, y por recuperación salarial de los trabajadores públicos y privados.

El balance de las acciones desarrolladas, al influjo del movimiento obrero, para anular 135 artículos de la LUC, nos señala que, si bien no llegamos a los votos necesarios para concretar el objetivo, nos dejó un saldo positivo desde la perspectiva de la acumulación de fuerzas del campo popular. El trabajo capilar en los centros de trabajo y en los barrios se puso de manifiesto en el desarrollo de un gran 1 de mayo. En ese marco, el movimiento sindical llevó adelante una serie de propuestas para que en pleno ajuste del capital contra el trabajo se desarrollarán medidas para promover el trabajo de calidad, defender el salario y establecer mecanismos de protección para los sectores más vulnerables.

El Poder Ejecutivo hizo caso omiso a estas propuestas, demostrando un alto grado de insensibilidad ante los problemas de grandes sectores de nuestro pueblo, postergados por las políticas públicas de este gobierno»

AGUDIZACIÓN DE LA LUCHA DE CLASES

En otro tramo de la proclama se señaló que se intensifica el grado de confrontación:

« El escenario es entonces de agudización de la lucha de clases. Un gobierno dispuesto después del referéndum a acelerar la aplicación de sus políticas de ajuste. Por ejemplo al pretender acelerar una reforma jubilatoria regresiva, elevar al barrer la edad de jubilarse sin tener en cuenta las particularidades de las diferentes ramas, rebajar futuras jubilaciones y generalizar las AFAPS, sistema que no solamente no nos sirve a los trabajadores, sino que además de lucrar con nuestros aportes está provocando pérdidas no sólo al BPS sino también al Banco de Seguros del Estado. Como trabajadores entendemos la necesidad de la reforma de la Seguridad Social, pero desde una perspectiva integral, con reformas no desde una perspectiva economicista, sino con una mirada más humana y empática. Es necesario reformar la Caja Militar que nos cuesta a las uruguayas y uruguayos casi 500 millones de dólares anuales, seguimos reclamando la eliminación de las AFAPS, que se llevan más de 1200 millones de dólares en ganancias, en perjuicio del BPS.

Tenemos un Gobierno que está dispuesto a arrasar contra la definición de nuestro pueblo de que el agua y su gestión deben ser estatales, pretendiendo privatizarla a través del proyecto Neptuno el cual rechazamos no solamente por entenderlo inconstitucional sino que limita un derecho fundamental como es el acceso al agua

potable. Este Gobierno que regala internet a los canales privados de televisión y hace que ANTEL deba abonarles millones de dólares todo en perjuicio de una empresa que hasta hace un par de años atrás era líder en telecomunicaciones en Latinoamérica. Todo esto en concordancia con las políticas neoliberales, de regirse por las reglas del mercado y entregando nuestro patrimonio para el lucro de los privados en perjuicio del servicio y de la empresa pública. No tiene una realidad muy diferente ANCAP, donde nuevamente el Herrerismo junto con sus socios de la coalición quieren venderla a toda costa, queriendo privatizar el portland con el discurso del déficit, lo que es algo que llama la atención ya que cada vez más hay emprendimientos privados en esa rama que dan ganancias. En situación similar se encuentra UTE, es decir todas nuestras empresas públicas. Esto en un marco de crecimiento de la desigualdad, en el que mientras sectores cada vez más amplios de nuestro pueblo pasan hambre, con más de 60 mil uruguayos comiendo en ollas populares, el complejo de los agronegocios (los llamados malla oro) no para de acumular riqueza, al influjo de un creciente volumen de exportaciones y precios internacionales de las materias primas de cifras récord»

EL RECLAMO DE MÁS INVERSIÓN PÚBLICA

Y al adentrarse más en la proclama, los reclamos de los trabajadores crecen:

«Reclamamos más inversión pública, motor fundamental de la industria de la construcción, donde en este presupuesto no está previsto el crecimiento de la obra pública lo que significa desempleo para quienes se desempeñan en esta rama.

Es necesario incrementar la inversión en salud.

Vemos con preocupación como lentamente se desmantela el servicio de salud pública, con faltante de recursos humanos y materiales, con falta de medicamentos para la correcta atención de las patologías de la población. Las y los trabajadores están siendo sobreexplotados, con jornadas extensas y duras, lo que va en perjuicio no solamente de la salud sino del servicio que se brinda. Se intenta desde este gobierno responsabilizar a las y los trabajadores de las carencias, sobre todo en las farmacias. Esto no son más que estrategias para llevar adelante el plan de privatización de distribución de medicamentos, lo que no garantiza a la población el acceso a los mismos.

En materia de educación, nuevamente nos encontramos en un escenario de recorte. Poca o nula inversión, y una feroz persecución a las y los trabajadores sindicalizados, en especial a los referentes sindicales. Rechazamos la payasada de la comisión investigadora. Reclamamos más presupuesto, más inversión. Rechazamos que en esta rendición de cuentas no se haya tenido en cuenta a la UdelaR, cero peso, cero incremento del presupuesto, cero incremento para investigación, aún cuando quedó claro el rol en el marco de la pandemia. Defendemos la Universidad de la República, como formadora de profesionales sin distinción de clase. Reclamamos políticas de acceso a vivienda, cada vez hay más trabajadores forzados a vivir en asentamientos ya que no se cuenta con reales programas de acceso, se ha limitado el presupuesto para las cooperativas de vivienda y se fomenta los planes de «interés social» que de sociales no tienen nada y que están para hacerle el caldo gordo a las empresas»

PREOCUPANTE EL DESEMPLEO EN SALTO

«En lo referente a nuestro departamento es preocupante la alta tasa de desempleo, un 13%, casi el doble de la media nacional, esto quiere decir que hay más de 8000 compañeras y compañeros que no tienen trabajo, que buscan y no encuentran.

Tenemos más de 6000 personas viviendo en situación de pobreza, teniendo que ir a comer a las ollas populares o a los comedores municipales, viviendo en condiciones precarias, donde muchas veces no tienen acceso siquiera a lo básico, como es el agua potable o la luz eléctrica. En la construcción, nos encontramos en un nivel muy pobre de ocupación de los compañeros trabajadores, a nivel como hace 18 años atrás.

Es fundamental que se regularice la situación de las y los compañeros trabajadores del citrus, donde a muchos la empresa Citrícola Salteña se les quedó con sus haberes, licencias y beneficios y que deben ser abonados a través del Fondo de insolvencia patronal. Es necesario que se resuelva a la brevedad, ese dinero es de las y los trabajadores.

Reclamamos una solución a la situación de los trabajadores del frigorífico SOMICAR, que se encuentran en seguro de desempleo y que a la brevedad se retomen las tareas. Rechazamos la privatización de los servicios municipales que bajo la figura de concesión no es más que una privatización encubierta, defendemos nuestras fuentes de trabajo y nuestra mano de obra, bajo la premisa de que los servicios municipales deben ser atendidos por los funcionarios municipales».