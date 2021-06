Hoy jueves se realizará a nivel el paro general activo de 24 horas, contra el hambre y la desigualdad, por trabajo y salario, en defensa de la vida y en solidaridad con los 15 profesores de San José separados de sus cargos.



PLATAFORMA PARO GENERAL 17/6/21

Contra el hambre y la desigualdad. Por trabajo y salario. En solidaridad con 15 profesoras y profesores de San José separados de su cargo. En defensa de la vida. Paramos contra el brutal ajuste del gobierno contra las trabajadoras y los trabajadores y el pueblo todo. No nos acostumbramos a que el dolor se naturalice, a la desigualdad ni al hambre. Es falsa la contradicción entre economía y salud, LA VIDA DEBE SER LA PRIORIDAD. Paramos porque es momento de defender la vida y las trabajadoras y los trabajadores tenemos propuestas y ponemos los brazos.



MEDIDAS URGENTES PARA LA CRISIS SOCIAL

Datos: 320 mil hogares compuestos por personas desocupadas, trabajadores informales y actuales destinatarios de transferencias del MIDES

Ingreso básico de emergencia mensual por hogar durante un año (Salario mínimo nacional $17930)

Canasta básica de emergencia incluye servicios públicos (energía eléctrica, agua potable, supergas e internet)

PROPUESTAS PARA LA

PROTECCIÓN Y

GENERACIÓN DE EMPLEO

Más inversión estatal en obra pública para generar empleo.

Aumentar y adelantar la inversión estatal.

Política de compras públicas: Priorizar la producción nacional y generadora de empleo

Red de cuidados

Aliviar la carga de trabajo que en pandemia se ha profundizado y generalmente recae en mujeres y niñas.

Plan Nacional de Desarrollo Productivo

Generar cambios sustanciales en las relaciones sociales, impacto ambiental y factores productivos del país

Acceso a la tierra: Adoptar medidas para pequeños y medianos productores rurales que puedan acceder a la tierra de forma ágil por ejemplo desde la cartera del Instituto de Colonización

Apoyo financiero a micro, pequeñas empresas y monotributistas: Garantizar líneas de crédito sin intereses o con tasas muy bajas como se ha hecho con las grandes empresas

Asumir el compromiso y garantizar el acceso a la vivienda

El gobierno debe cumplir con el compromiso asumido y garantizar que escrituren todas las cooperativas que están prontas para acceder a sus préstamos y concretar llamados a nuevos sorteos de viviendas cooperativas para el año 2021

Nueva Ley de Empleo Juvenil

Una forma de contrarrestar la desigualdad que se está generando con esta crisis es apostar a la formación y brindar acceso a empleos a jóvenes.

Bolsa de trabajo sectorial: Dirigido a personas con dificultades de inserción laboral mediante acuerdos con instituciones públicas y/o privadas que contrarreste esta caída del empleo y deje de aumentar el porcentaje de personas bajo la línea de la pobreza

Seguridad laboral: Exigimos la instalación de un sistema de control que brinde seguridad a las trabajadoras y los trabajadores y a la población en general.

Generar políticas públicas a corto, mediano y largo plazo para proteger a las trabajadoras y trabajadores de la cultura que han quedado excluidos injustamente en esta crisis sanitaria económica y

EN DEFENSA DE LAS

EMPRESAS PÚBLICAS

No privatizar las empresas públicas. Profundizar y mejorar el rol social sobre todo en una crisis sanitaria. Urgente ingreso de personal. Fomento a la Ciencia y Tecnología de las Empresas Públicas. Mantener los servicios portuarios eficientes y Todas las empresas privadas que presten servicios logísticos portuarios deben garantizar sus servicios al bien público. Consolidar a la A.N.P (Administración Nacional de Puertos) como la única autoridad Portuaria. Derogar los decretos 114/21 y 115/21 que consolidan el monopolio en manos privadas por 60 años que contraviene a la actual Ley de Puertos (Ley 16.246). Los Puertos hacen a nuestra soberanía e identidad.

PROTECCIÓN SOCIAL

ENRIQUECIDA

Establecer el mínimo del seguro de desempleo en un Salario Mínimo

Establecer, mientras dure la emergencia sanitaria, el pago del seguro por enfermedad a partir del primer día de ausencia del trabajador y no tras el tercero como se da actualmente

Facilitar tickets para la atención a la salud especialmente en personas desocupadas, personas con discapacidades, jubilados y pensionistas

Solucionar el acceso al plan de vacunación para personas con discapacidad y adultos mayores que no pueden trasladarse a los centros vacunatorios

En materia de seguridad social, nos oponemos a las propuestas que plantean el aumento a la edad jubilatoria y reafirmamos nuestra posición histórica de rechazo a las AFAPs

NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y

RECUPERACIÓN SALARIAL

Respeto y fortalecimiento de la Negociación Colectiva. No a la reestructura unilateral por parte de las empresas y el Estado.

Establecer un ajuste salarial en julio de 2021 para detener la caída del salario real y que a partir de enero del 2022 empiece la recuperación de la pérdida salarial desarrollada durante el año pasado y el presente.

Garantizar la recuperación de la pérdida salarial acaecida hasta el momento a partir de enero de 2022.

Reducción de la jornada laboral.

MEDIDAS TRIBUTARIAS

TRANSITORIAS

Creación de un adicional del impuesto al patrimonio de 10%, tanto para las personas físicas como para las empresas que ya pagaron impuesto al patrimonio el año anterior.

Creación de un adicional al para aquellas empresas que hubieran tenido una renta neta superior al millón de dólares en el año 2020, o que incrementaron su renta neta en al menos un 25% respecto a la declaración anterior.

Creación de un impuesto al incremento extraordinario de precios que abarque a sectores de los agro negocios uruguayos, que se beneficiaron de precios internacionales para sus exportaciones extraordinariamente elevados como sectores de la soja, el arroz y el trigo.

Instalación del Impuesto Covid19 a los cuerpos Gerenciales y Directores de grandes empresas.

Instalación de un Impuesto a los depósitos de uruguayos en el exterior.

Finalmente se resalta la importancia del fallo judicial en segunda instancia por las denuncias contra el PVS, el cual absuelve al movimiento sindical, a sus filiales y a los compañeros actuantes, de las maniobras ilícitas planteadas. Asimismo se está estudiando la posibilidad de una contraofensiva ya que fueron muchos años de una campaña mediática muy sucia, enlodando nuestro accionar y poniendo en tela de juicio la honorabilidad del movimiento sindical.