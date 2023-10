PARA SALTO Y CON LOS SALTEÑOS

Este jueves pasado acompañamos la inauguración de la Expo Salto 23. Un encuentro con nuestros productores, artesanos y emprendedores que muestran con su trabajo diario, su esfuerzo y ganas de salir adelante. Quiero expresar mi admiración por los expositores que a pesar de la pandemia, la sequía, la enorme diferencia cambiaria con Argentina y de cualquier problema que se les presenta, no se rinden y apuestan a sus emprendimientos desafiando todos los pronósticos con el objetivo de crear sus propios empleos. Desde Cabildo Abierto siempre hemos reclamado más beneficios y facilidades para las pequeñas, micro y medianas empresas para darles un poco de aire para que puedan continuar. Sobran ejemplos en el mundo en distintos países donde los pequeños y medianos emprendimientos han resuelto en gran parte el problema del desempleo, y acá estamos llenos de gente que produce de todo, cosas geniales, familias enteras que emprenden desde la ciudad de Salto como de muchos rincones del interior de nuestro departamento. Si por acaso esto fuera poco, defender las micro y medianas empresas es también defender la familia, ya que en general los emprendimientos se hacen con todos sus miembros. También en la expo Salto 23 hay una carpa para firmar por la iniciativa impulsada por nuestro partido “Contra la usura y por una deuda justa” para un futuro plebiscito. Allí me van a poder encontrar, a mi equipo, a nuestros militantes para conversar, preguntar, sacarse cualquier duda que tengan y por supuesto firmar. También hay una mesa recolectando firmas en nuestra sede central de calle Brasil 1851, pueden consultar en la web www.deudajusta.uy también al 08001146 o al Whatsapp 092500090.

En otro orden de cosas el próximo martes 3 de octubre a las 10 de la mañana, fueron llamados a sala de la Cámara de Diputados los Ministros de Economía y Finanzas y de Relaciones Exteriores, Azucena Arbeleche y Francisco Bustillo, para dar explicaciones por una partida extra de $200 millones, asignada a la delegación uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, a la gestión que venía desarrollando Carlos Albisu quien renunció días pasados luego de que este escándalo se hiciera público. También para conocer los criterios de porqué en los últimos años aumentó la planilla de funcionarios. Todo esto ya es vox populi no solo en Salto sino en todo el país. Desde Cabildo Abierto pedimos una auditoría a fondo para saber en qué se gastó el dinero, porque frente a todas las dificultades que tiene nuestra gente, se ha hecho un uso obsceno y selectivo del dinero de todos, usándolo para clientelismo político. Ya hace un par de años yo mismo he pedido informes, también he tenido otro tipo de comunicaciones con autoridades de CTM respecto a los ingresos y al gasto en donaciones que se estaban haciendo, aunque no tuve respuestas satisfactorias. Pero en medio de este escándalo, esperando los días que faltan para la interpelación, se ha tratado de ensuciarme con una operación política que podría describirla casi de manual, acusándome de hacer “desaparecer” una ambulancia. Ya di las respuestas pertinentes a esa insólita acusación, quien quiera pruebas que se tome el trabajo de llamar a ASSE para que le den la dirección del garaje donde está guardada, porque yo estoy demasiado ocupado preparando la interpelación que dará respuestas a nuestra gente, y no voy a perder ni un minuto en atender mandaderos que me quieran distraer. Mi tiempo es para Salto y con los salteños, esa es mi forma de hacer política.