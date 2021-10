«Para Salto Fútbol Club no hay partido accesible»

La nueva tarde en Montevideo, con Miramar Misiones enfrente.

El apunte directo. Desde JOAQUÍN BURUTARÁN a EL PUEBLO, ante la nueva secuencia que se le viene a Salto Fútbol Club. Es hoy a las 15 y 30′, con Miramar Misiones enfrente y jugando en el Parque Mendez Piana. De visitante el equipo «naranjero» siempre ha sido parte de la eficacia. No por nada ha ganado más puntos afuera que adentro.

El «Coqui» DT recala en esa sentencia, «para Salto Fútbol no hay partido accesible, porque se trata de rivales que no hemos enfrentado. Podemos tener alguna referencia, pero no más que eso. O sea, podemos ir sabiendo lo que damos, pero ninguna seguridad sobre los puntos que alcanza a quien tenemos enfrente»Para el juego de hoy en tanto, las variantes serán concretas: un total de tres. En el caso de Nicolás Morales, como consecuencia de la expulsión ante Mar de Fondo, mientras Braian Sabaño recupera la plaza de mitad de cancha para arriba y el artiguense Camargo, como socio directo de Darío Giovanoni. En el caso de Miramar Misiones, es de los equipos que se se sitúa en puestos de vanguardia en la serie «A» y es seguro que pretenderá asegurar tres puntos que tonifiquen su chance de avanzar a la siguiente fase. Se trata de dos series en la Primera División Amateur y en cada una clasifican los primeros cuatro.Salto observa la segunda colocación, solamente un punto por debajo de Bella Vista.

Emiliano Maciel. Uno más para el traqueteo del mediocampo

Es casi obvio establecer que si el equipo «naranjero» gana hoy en la capital, asegura de hecho su boleto, con la mira puesta en la etapa definitiva. El ascenso a la Segunda División Profesional, como objetivo supremo. Y de lo que no hay dudas: este tiempo obliga a soñar.Mientras los 11 titulares surgen resueltos: JORGE FLEITAS; JEAN MICHELL PALACIO, CHRISTIAN LUNA, ELBIO JOSÉ CONTI, FRANCO MATÍAS BENTÍN; EMILIANO MACIEL, GUSTAVO ALEJANDRO PINTOS, JUAN GABRIEL SILVERA, BRIAN SABAÑO; DARÍO GIOVANONI y BRUNO CAMARGO.