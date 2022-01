Para que Salto Uruguay no ande mal de goles: Julio Martín Bruno

El peso de la historia adversa de los últimos años. Al hincha de Salto Uruguay (que no son tantos, pero son fieles), no tienen menos que apelar a la memoria y desembocar en la temporada 2000. Con el nuevo siglo naciendo, los decanos alcanzaban la última consagración a nivel local, desde la tutela técnica del «Pato» Avellanal.

El Escribano condujo un plantel con pureza de calidad (¡era una selección con marca registrada!), a tal punto que llegaría a la final del Campeonato del Interior.

Jugando en Maldonado, Ituzaingó lo batió 3 a 2. Al paso de los años, el mismo «Pato» admitiría que «no soy de festejar segundos puestos, pero ese segundo puesto se quedó en la retina de quienes lo vivimos».

Fue así nomás. El último testimonio digno del viejo decano fuera de casa. Pero han pasado los años y Salto Uruguay se fue relegando. El 2021 no fue la excepción.

MARTIN, a la derecha en la toma gráfica con Juan Ballejos, en tiempos no tan lejanos en el Hindú de los Sénior. En el 2020, Bruno pasó los 25 goles, con Hindú alcanzando el ascenso. Ahora en el 2022, manda Salto Uruguay en el horizonte. En el fútbol de la Liga Salteña por segundo año consecutivo.



PARA QUE TENGA GOL

«Es verdad. Unos días atrás nos juntamos con la Comisión Directiva de Salto Uruguay y quedamos en eso: seré uno más en el plantel»

La confirmación del hecho desde JULIO MARTÍN BRUNO a EL PUEBLO, deja en claro que los decanos salieron «al mercado a buscar goles. Para que no les falte».

Una manera de encender una posibilidad superior. En manos de Pablo Damián Vela, fue el déficit decano en la temporada pasada. Para Julio, se trata de un segundo ciclo en tiendas del albiceleste. Pasó por varios equipos, incluso Salto Fútbol Club y del exterior.

Llegará desde Hindú, equipo de su predilección en materia de afectos. Sin dudas que volver a jugar en la «A» y pasando lejos los 30 años, un desafío auténtico. Exponer a los cuatro vientos que la vocación ofensiva está intacta y el gol, una consecuencia inevitable.