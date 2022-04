«Para que los jugadores entrenen por su cuenta»

De acuerdo a lo que se apuntara EL PUEBLO, si de Salto Nuevo se trata, desde la Dirección Técnica no faltaron contactos con integrantes de la cúpula directriz. Una solicitud que no faltó: la entrega de una nota para ser repartida a los jugadores, en la que se plantea la solicitud que cada uno de ellos en la medida de lo posible «pueda entrenar por su cuenta, a la luz del prolongado período en que permanecen al margen del fútbol»



En el caso de Salto Nuevo, jugó el domingo 7 de noviembre ante Ceibal, ganando 4 a 1, con tres goles en la cuenta personal de Leonardo Ferrari. Fue la fecha número 11 del Campeonato Apertura. Si los albiverdes inician la pretemporada al iniciar el mes de junio, hay que hablar de un paréntesis de casi 7 (siete meses). Salto Nuevo no jugó los play off y evitó el descenso jugando la ronda para evitarlo, ante Deportivo Artigas, Salto Nuevo y River Plate. El 21 de noviembre de 2021 ante Deportivo Artigas por última vez, batiéndolo 1 a 0. La prolongada inactividad para tantos jugadores a nivel de la Divisional A, es cosa real. El calendario no miente y el paso del tiempo, tampco.