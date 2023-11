“Para Manini la política es una herramienta para seguir peleando por cosas que una vez terminada su carrera militar no tenía otro ámbito en dónde pelear”

Fernando Amado, politólogo, investigador y escritor

Hace unos días salió a la venta su último libro, “Manini. El comandante sin jefe”, que ya es un éxito en ventas porque como ha pasado con sus anteriores libros, Fernando Amado logra encontrar agua en el desierto en sus investigaciones. En diálogo telefónico con EL PUEBLO, analiza de dónde vino la idea de escribir este nuevo libro, por qué eligió a Manini como centro de su investigación, entre otras reflexiones que deja a nuestros lectores.

¿La idea de escribir su último libro surgió de una charla con Tabaré Vázquez?

Eso que preguntas está justamente contado al inicio del libro, algo que de alguna manera uno se da cuenta de eso mucho tiempo después. Lo que me pasó es que fui a hablar con el entonces expresidente Tabaré Vázquez el día previo a que se declarara la emergencia sanitaria por el COVID, para invitarlo a un ciclo de charlas que íbamos a generar sobre batllismo del viejo Batlle y Ordóñez para que participara de una de las exposiciones, algo que estábamos organizando desde mi sector político, Unión de Izquierda Republicana (UNIR). Aceptó rápidamente y terminamos hablando de otros temas. Me llamó muchísimo la atención su interés, de alguna manera esos veteranos siempre bajan línea, por decirlo de alguna manera, su interés en dejar bastante claro específicamente la importancia que tenía el fenómeno Manini pensando el período siguiente. Ubiquémonos en el tiempo, estamos hablando de un momento en el cual ya estaba el gobierno electo en funciones, Manini ya había cosechado la elección y la bancada parlamentaria que hoy tiene. Era pensando más allá, mirando en el horizonte lo que podía ser la incidencia de Manini en el 2024, y eso de alguna manera me quedó en el disco duro, dando vueltas en la cabeza.

¿Y cómo se llega de una idea dando vueltas en la cabeza a transformarse en un libro?

Después en la editorial, con la que siempre estoy trabajando y tirando temas que encajen en el perfil de lo que a mí me gusta y me interesa investigar, era un tema que siempre se proponía. De alguna manera, por una razón o por otra, no terminaba de agarrar viaje, como se dice más vulgarmente, hasta que en un momento me di cuenta que un libro sobre Manini que estudiara el fenómeno político y social en profundidad, era algo que no solo podía aportar desde un enfoque profesional con el que iba a encarar la investigación, sino que había una doble ventaja. Como soy político y conozco una cantidad de lógicas y realidades del sistema político pero sobre todo en este caso, como soy hijo de militar de alguien que fue Comandante en Jefe como lo fue Manini, y que me crie en los cuarteles conociendo a militares, teniendo la tarea militar en mi casa hasta que lamentablemente mi viejo falleció, tenía una cantidad de herramientas para poder profundizar y entender mucho mejor el fenómeno que antecedió al fenómeno político, pero que fue fundamental para que se generara lo otro.

Entonces, decidido, encaramos en 2022 más de cinco entrevistas y en 2023 otras tantas, entrevistas largas que permiten hablar de muchos temas, y sobre todo, el hecho que hayan sido espaciadas en el tiempo, cada dos meses aproximadamente, permitió también esas entrevistas se dieran en distintos momentos de dos años fermentales de Cabildo Abierto en plena acción política parlamentaria, en gestiones del gobierno nacional que incluye a Cabildo, pero como todos saben, Cabildo es un socio particular dentro de la coalición.

Usted cuenta en el libro que al inicio Manini lo miraba con desconfianza porque sabe que usted está ideológicamente en la vereda de enfrente. ¿Piensa que al final se logró la suficiente confianza entre ambos para que le cuente lo que esperaba?

No me considero periodista, solo soy alguien que le pone mucha pasión a las investigaciones que hago y que luego transformo en un libro, en este caso con estas ventajas que te decía vinculado a las posibilidades de generar otro tipo de entrevistas con Manini que seguramente alguien que no tiene esa experiencia militar. Era inevitable que en esas conversaciones con Manini no termináramos conversando de hasta siete personas que conocemos ambos de antes, yo de gurí y él de la carrera militar, o sea, nada que ver con la política. Creo que sí, que se fue dando una realidad de un Manini que al principio aceptó participar del libro porque supongo que habrá pensado que era mejor participar que no hacerlo, como pasó alguna vez con algún objeto de estudio. Habrá pensado, el libro lo va a hacer igual, entonces mejor participar que no hacerlo para que así tenga de primera mano lo que pienso sobre una cantidad de cosas y sobre aquello que se dice pueda defenderse.

Y por otro lado, obviamente, sería absolutamente tonto negarlo, que después de estar dos años viéndonos, entrevistándolo, no se fuera generando un vínculo humano obvio, natural, y en este caso con estas características que tienen que ver con una cantidad de cosas, de personas, situaciones que vivimos desde distintos lugares cuando yo era hijo de militar, de un Comandante en Jefe, de un General cuando él era Mayor o Teniente Coronel en ese momento, más allá que se llevaran veinte años, algo que hace que en la carrera militar se toque mucho el tema de las generaciones, algo que ayudó a generar un clima de cierto grado de confianza, que ni creo que todo lo que hace Manini, porque sería también algo bastante irracional y tonto pensar que todo lo que dice Manini es un plan fríamente calculado porque es un estratega, que lo es y que hay en el libro demostraciones de cómo maneja muy bien los tiempos políticos y de cómo sabe generar operativos mediáticos con mucha estrategia, pero que también es un ser humano común y corriente que se enoja, que tiene días buenos y malos, que seguramente en estas entrevistas en algunos días lo encontré más parco que otros. En términos generales es una persona bastante seria, formal, correcto, pero no es el perfil que muchas veces uno piensa de un político simpaticón, no lo es. Su forma de ser es la misma que tenía cuando era Comandante en Jefe.

Los momentos más polémicos y comentados que están en el libro refieren a su reconocimiento de haber violado el artículo 77 de la Constitución de la República y de su visión sobre Lacalle Herrera y Lacalle Pou, ¿hay algún otro momento que usted entienda que fue también polémico en las declaraciones de Manini para este libro?

Creo que sí, algo que no ha salido tanto en los titulares porque quizás no sean desde el punto de vista periodístico contempladas como más potentes, pero para entender el fenómeno, es más importante profundizar en lo que son 350 páginas de un libro y no en titulares de cosas que dijo y que se revelaron que por supuesto son tremendamente importantes y que no quitan ningún tipo de importancia ni relevancia ni mérito en el sentido que hayan estado marcando la agenda de la semana pasada. Pero sí creo que para entender el fenómeno político y el alcance de ese fenómeno, la potencialidad futura, por qué nos sorprendió a todos los uruguayos obteniendo la gran votación que obtuvo en octubre de 2019, cuando pienso que fue sobreestimado en ese sentido por todos nosotros, y cuando digo nosotros me refiero al sistema político, a las encuestadoras, al análisis político, se pensaba que era solo un fenómeno que quizás podía tener un piso del electorado de la familia militar y fue mucho más que eso.

Entonces, entender por qué generó un partido propio y no fue a un partido tradicional, eso muestra mucho de la lógica del pensamiento militar y de su pensamiento, porque había sido un ácido crítico de los partidos y del sistema político. Es decir, él, de alguna manera, en sus palabras se puede ir viendo que en definitiva el sistema político y la política no es lo suyo, o sea, lo suyo es lo militar, la política es un instrumento, una herramienta para poder seguir peleando por cosas que una vez terminada su carrera militar, no tenía otro ámbito en dónde pelear. Seguramente al principio, pensando en reivindicaciones que estuvieran más vinculadas a la familia militar, después como líder de un partido político que tuvo la votación que tuvo y que además pretende crecer y tener otro tipo de electorado de apoyo, bueno, agranda mucho la agenda a lo que está circunscripto a lo que es la familia militar.

Hay un capítulo entero que es Manini y sus vínculos con el Frente Amplio. Si no se entiende todo lo que fue el vínculo de Manini con Mujica, con Huidobro y cómo queda además en evidencia las diferencias y las distancias en cómo enfocan la política militar desde dentro del Frente Amplio, nos estaríamos perdiendo gran parte de por qué Manini termina llegando a Comandante en Jefe, por qué Manini logra olímpicamente tensar la piola con Tabaré Vázquez durante tres o cuatro años, porque no fue el último año que tensó la piola, ya en 2015 era polémico, y muerto Huidobro en setiembre de 2016, empieza a tomar un protagonismo mucho más polémico con enfrentamientos importantes con el gobierno. Sin embargo, incursiona en declaraciones políticas y no lo cesan. Lo máximo que sucede, donde claramente hay un antes y un después, hay un arresto a rigor por treinta días cuando Manini hace una entrevista y critica al entonces Ministro Murro vinculado al tema de la Caja Militar, pero hay una cantidad de cosas que si uno quieren entender el fenómeno en toda su dimensión y no quedarse con los titulares, deberá buscar en el libro algo que está bastante explícito.

PERFIL DE FERNANDO AMADO

Estado civil: divorciado

¿Signo del zodíaco? Virgo

¿Qué quería ser de chiquito? Astronauta

¿Hincha de…? Nacional

¿Alguna asignatura pendiente? Muchas

¿Una comida? Asado de tira

¿Un libro? La República Batllista, de Gerardo Caetano.

¿Una película? El padrino.

¿Un hobby? Leer.

¿Qué música escucha? Muy variada. De Gardel a Tini.

¿Un día de la semana? Los sábados.

¿Qué le gusta de la gente? El don de saber disfrutar de la vida.

¿Qué no le gusta de la gente? La deshonestidad intelectual.