«Y sí. Claro que al comienzo nos costó. Porque ya habíamos asegurado el ascenso y no podía existir ningún tipo de dudas. Después de todo, Libertad en esto no tenía nada que ver, porque fue el reclamo de Fénix a Palomar. Nosotros terminamos en el medio, pagando los platos rotos. Para los jugadores fue como volver a empezar, hacernos la idea que dependía de nosotros, apostar en una victoria definitiva. En eso estamos. Llegaremos con la mejor actitud y por la gente, por el barrio. No pensamos en Fénix. Estamos pensando en Libertad»

(DAVID FERNÁNDEZ. La vigencia de un referente. Jugando o en la banca de espera. O integrando el Cuerpo Técnico. Con el «Lobo» en el corazón).